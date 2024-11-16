Сергій Жадан провів акцію на підтримку українських енергетиків
Сьогодні український письменник та поет Сергій Жадан провів літературні читання на підтримку українських енергетиків, які вже третю зиму протистоять російському енергетичному терору, пише видання "Апостроф".
Захід відбувся біля 40-тонного трансформатору однієї з теплоелектростанцій ДТЕК, вщент зруйнованого від цьогорічних російських обстрілів. Наразі трансформатор виставлений на Контрактовій площі в Києві.
За словами письменника, битва за світло триває з початку повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року росіяни випустили близько 2000 ракет і дронів по обʼєктах української енергетики.
"Цей обʼєкт — трансформатор на імʼя Орест, важить 40 тон. За умови нормальної роботи він може забезпечити теплом і світлом сотні тисяч людей. Він тут, щоб усім нам нагадувати про роботу українських енергетиків, які після кожного обстрілу, кожного попадання ракет і дронів по енергетичних обʼєктах, роблять так, щоб ми не мерзли", — сказав Жадан.
Як відомо, лише цього року українська енергетика зазнала 9 масованих атак ворога по українській енергетиці. Внаслідок обстрілів енергосистема втратила близько 9 ГВт потужностей. Найбільше від масованих ударів постраждали потужності теплової та гідрогенерації.