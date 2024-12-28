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Звезды на фронте: кто из известных украинцев присоединился к ВСУ в 2024 году

известная украинцы на фронте, украинские блогеры военные, артисты добровольцы, Вооруженные силы Украины 2024
Фото: коллаж Фокус | Известные украинцы на фронте

Среди тех, кто присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины, — писатель Сергей Жадан, телеведущий Артем Овдиенко, рэпер Артем Лоик, актер Юрий Фелипенко и многие другие

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В 2024 году многие известные украинцы сделали неожиданный выбор: вместо сцен, съемочных площадок и социальных сетей они отправились на фронт, чтобы защищать Украину. Фокус подготовил подборку актеров, музыкантов, блогеров и даже писателей, которые стали частью героического сопротивления, оставив свои привычные занятия для выполнения новых, важных обязанностей.

Сергей Жадан

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Сергей Жадан
Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Писатель и поэт Сергей Жадан, известный своей активной поддержкой украинской армии еще с 2014 года. Уже в июне 2024 года писательприсоединился к 13-й бригаде Национальной гвардии "Хартия".

В общем Сергей Жадан сообщил, что служит штаб-сержантом второй категории в службе военной журналистики, которая входит в секцию гражданско-военного сотрудничества. В своей работе писатель занимается организацией коммуникации как внутри подразделения, так и вовне, сотрудничает с личным составом, поддерживает деятельность медицинских и патронатных служб, а также участвует в фандрайзинге.

Артем Овдиенко

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Артем Овдиенко

В марте 2024 года ведущий 24 канала Артем Овдиенко присоединился к Вооруженным Силам Украины. Впоследствии он рассказал, что пошел на службу добровольно, использовав систему рекрутинга. же через некоторое время Артем Овдиенко уточнил, что будет служить в составе Государственной пограничной службы Украины.

Андрей Лузан

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Андрей Лузан
Фото: instagram.com/luzannnn

Комик и основатель проекта "Львы на джипе" Андрей Лузан ушел в ряды ВСУ в июле 2024 года. Его решение было продолжением активной гражданской позиции: ранее он занимался волонтерством и сбором средств для армии. Тогда шоумен сообщил, что присоединился к Силам беспилотных систем ВСУ. Он отметил, что выбрал эту специализацию из-за высокого доверия к команде, которая там работает.

Артем Лоик

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Артем Лоик
Фото: instagram.com/artemloik/

Известный украинский рэпер Артем Лоик присоединился в ряды Национальной гвардии в 2024 году. Лоик признался, что в начале полномасштабной войны он пытался попасть в армию, однако тогда его только поставили на учет. После этого артист активно занимался гуманитарной помощью, понимая, что может быть полезным в тылу. Однако в 2024 году он решил пойти служить. По словам рэпера, он почувствовал, что на фронте будет полезнее, чем оставаясь в тылу. Сейчас Артем Лоик служит в Национальной гвардии, где работает психологом. Рэпер в основном находится в Киеве, поэтому ему не приходится сталкиваться с опасными ситуациями.

Орест Дрималовский

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Орест Дрималовский
Фото: instagram.com/drymalovsky/

Украинский телеведущий Орест Дрималовский в феврале 2024 года объявил в прямом эфире, что получил повестку и идет служить в Вооруженные Силы. Как известно, он проходит службу в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Владимир Николаенко

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Владимир Николаенко
Фото: instagram.com/volodymyr946/

54-летний актер Владимир Николаенко, известный своими ролями в сериалах "Сваты" и "Последний москаль", также получил повестку и отправился на фронт. Произошло это в сентябре 2024 года. Актер признался, что несмотря на то, что ему было морально сложно, он не пытался избежать службы в армии.

Виктор Байда

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Виктор Байда
Фото: instagram.com/ouratlanticofficial/

Фронтмен группы Our Atlantic Виктор Байда в июне 2024 года вступил в ряды ВСУ. Несмотря на сложности с мобилизацией, он готов пройти военные учения и отправиться на фронт.

Алексей Шкробинец

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Алексей Шкробинец
Фото: instagram.com/tyleruto_anderson

30-летний украинский блогер и основатель популярного YouTube-канала Geek Journal, известный под псевдонимом Тайлер Андерсон, в апреле 2024 года присоединился к Вооруженным силам Украины. Впоследствии он поделился фотографией своего шеврона медицинской службы "Ульф", входящей в состав батальона "Волки Да Винчи".

Алексей Шкробинец создал свой украиноязычный канал еще в 2012 году. Сначала он фокусировался на обзорах украинского и мирового кино, сериалов, телешоу и рекламы. Однако после начала полномасштабного вторжения в 2022 году на канале стали чаще появляться видео с анализом событий, связанных с войной в Украине.

Евгений Соловий

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Евгений Соловий
Фото: https://odnaminyta.com/

Старший брат 31-летней украинской певицы Кристины Соловий Евгений присоединился в ряды армии в сентябре 2024 года. Где именно служит музыкант пока неизвестно.

Сергей Мартынюк

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Сергей Мартынюк
Фото: Пресслужба

Известный украинский певец и лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк присоединился в ряды ВСУ в конце мая. Известно, что в армии его задачи заключаются в организации мероприятий для повышения морального духа бойцов. Артист рассказал, что он присоединился к "Культурному десанту", который возглавляет Коля Серга. Мартынюк отметил, что, выполняя свою роль, он чувствует себя максимально полезным, поскольку уже имел опыт организации подобных событий в прошлом.

Группа "Будьмо"

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Группа "Будьмо"
Фото: instagram.com/gurt_budmo_official/

Украинскую группу "Будьмо" мобилизовали сразу после их концерта в Калуше. 21 августа музыканты приехали в город в рамках благотворительного тура, чтобы выступить перед поклонниками. Однако в тот же вечер все четверо участников получили повестки прямо на месте. После этого их направили на военно-врачебную комиссию в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

Об окончательном присоединении в ряды ВСУ и начале учений сообщил фронтмен группы Ростислав Коваль на своей странице в Facebook, опубликовав фото, где музыканты уже в военной форме. Сейчас они проходят обучение и присоединятся к 102-й отдельной бригаде территориальной обороны, сохраняя надежду вернуться к музыкальному творчеству после завершения войны.

Андрей Соломка

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Андрей Соломка
Фото: facebook.com/solomka.andrii

26-летний телеведущий канала "Прямой" Андрей Соломка присоединился в ряды ВСУ в апреле 2024 года. "Это мое решение, к которому я готовился, и, безусловно, готов к нему", — подчеркнул он. Место его службы пока не разглашается.

Мария Агапитова

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Мария Агапитова
Фото: facebook.com/p/Агапітова-Марія-100009761950891/

Актриса театра имени Леси Украинки Мария Агапитова вступила в ряды ВСУ в июне 2024 года. Сразу после начала полномасштабной войны актриса Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Мария Агапитова стала на учет в территориальном центре комплектования. Уже тогда, в 2022 году, она намеревалась отправиться на фронт, однако получила отказ. Мария Агапитова известна своими ролями в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. На сцене театра актриса сыграла во многих спектаклях, в частности "Мастер", "Цвет жакаранды", "За закрытыми дверями", "Дамский портной", "№ 13", "Загадочное ночное убийство собаки" и других.

Игорь Воевуцкий

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Игорь Воевуцкий
Фото: instagram.com/igor_voevutskyi/

Бывший солист популярной украинской группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий сообщил, что в августе 2024 года присоединился к рядам ВСУ. Артист отметил, что будет служить на фронте как военный спасатель.

Юрий Фелипенко

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Юрий Фелипенко
Фото: instagram.com/y.felipenko/

30-летний актер Юрий Фелипенко, известный по ролям в сериалах "Цвет страсти", "Возвращение Мухтара-9", "Обещание Богу" и "Цвет мести", присоединился в ряды Вооруженных сил Украины в апреле 2024 года. Ранее он был в составе киевской теробороны и занимался волонтерством. Актер стал частью батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", который входит в состав 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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