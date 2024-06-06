Сергей Жадан официально присоединился к рядам Нацгвардии

Стоит отметить, что Сергей Жадан родом из городка Старобельск Луганской области. Учился в Харьковском национальном педагогическом университете имени Григория Сковороды и получил образование на факультете украинско-немецкой филологии. Имеет степень кандидата филологических наук. Сам писатель живет и работает в Харькове. С 2014 года активно занимается волонтерством.

49-летний украинский писатель и фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма" Сергей Жадан вступил в ряды Национальной гвардии Украины "Хартия". Об этом мужчина сообщил сегодня, 6 июня, у себя на странице в Instagram и Фейсбук.

В частности, писатель уточнил, что вступил в ряды 13-й бригады НГУ "Хартия". Сейчас проходит военные учения.

"Служу украинскому народу", — прокомментировал свое решение Сергей Жадан.

Стоит отметить, что еще в марте 2024 года Сергей Жадан сообщал о намерениях вступить в армию. Прошло три месяца и сегодня писатель надел военную форму.

На фото, которое опубликовал Сергей Жадан, можно увидеть его уже в военной экипировке, с наколенниками и подлокотниками. Впереди писателя лежит разобранное оружие.

Под сообщением поклонники певца активно засыпают его комментариями: "Теперь у Хартии будет свой поэт, который напишет гимн подразделения", "Спасибо за этот пример, сегодня бригады катастрофически неукомплектованы. Вы невероятно эффективны в тылу. Но спасибо за этот пример, когда именно войско нуждается в физической поддержке людей", "Спасибо за принципиальную позицию. Берегите себя. С теплом от соледарцев".

Напомним, ранее мы писали, что Кристина Соловий подтвердила слухи о романе с Жаданом и сообщила об их разрыве.