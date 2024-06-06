Сергій Жадан офіційно приєднався до лав Нацгвардії

Варто зазначити, що Сергій Жадан родом з містечка Старобільськ Луганської області. Навчався у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди та здобув освіту на факультеті українсько-німецької філології. Має ступінь кандидата філологічних наук. Сам письменник живе та працює у Харкові. З 2014 року активно волонтерить.

49-річний український письменник та фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма"Сергій Жадан вступив до лав Національної гвардії України "Хартія". Про це чоловік повідомив сьогодні, 6 червня, у себе на сторінці в Instagram та Фейсбук.

Зокрема, письменник уточнив, що вступив до лав 13-ї бригади НГУ "Хартія". Зараз проходить військові навчання.

"Служу українському народу", – прокоментував своє рішення Сергій Жадан.

Варто зазначити, що ще у березні 2024 року Сергій Жадан повідомляв про наміри вступити до армії. Минуло три місяці і сьогодні письменник одягнув військову форму.

На фото, яке опублікував Сергій Жадан, можна побачити його вже у військовій екіпіровці, з наколінниками та підлокітниками. Попереду письменника лежить розібрана зброя.

Під дописом шанувальники співака активно засипають його коментарями: "Тепер у Хартії буде свій поет, який напише гімн підрозділу", "Дякую за цей приклад, сьогодні бригади катастрофічно неукомплектовані. Ви неймовірно ефективний в тилу. Але дякую за цей приклад, коли саме військо потребує фізичної підтримки людей", "Дякую за принципову позицію. Бережіть себе. З теплом від соледарців".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Христина Соловій підтвердила чутки про роман із Жаданом і повідомила про їхній розрив.