Сергій Жадан вирішив мобілізуватися до лав бригади НГУ "Хартія", — ЗМІ

За словами журналістки Марії Малевської, окрім поета до Сил оборони України долучиться один із музикантів його колективу.

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Український письменник, поет, музикант і волонтер Сергій Жадан має намір вступити до лав бригади Національної гвардії України "Хартія". Про це сказала журналістка Марія Малевська в ефірі телемарафону, посилаючись на слова поета.

"Стоячи тут, у Серебрянських лісах, письменник зізнається мені: незабаром у бригаді буде ще одне поповнення. Жадан і один із його музикантів також ідуть до лав війська", — заявила Малевська.

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У самому сюжеті йшлося про те, що Жадан привіз чергову партію допомоги військовослужбовцям у Луганську область.

"Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів — є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб", — сказав поет.

При цьому на момент публікації статті Жадан публічно не підтвердив свого наміру вступити до лав бригади НГУ "Хартія".

Нагадаємо, 27 лютого український актор Олексій Тритенко, відомий за фільмами "Крути 1918" і "Мирний-21" розповів, що вступив до лав ЗСУ. Як доказ він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографію наказу про зарахування його в діючу українську армію.

Раніше, 2 лютого, український телеведучий Орест Дрималовський у прямому ефірі оголосив, що отримав повістку і йде служити до Збройних сил. Він зазначив, що був морально готовий до цього і хоче сприймати мобілізацію "як виклик".