Ведучий телемарафону в прямому ефірі оголосив, що його мобілізують в ЗСУ (відео)

Орест Дрималовський розповів, що отримав повістку і через це залишає телевізійну студію. Він поділився, що був морально готовий до цього та хоче сприймати мобілізацію "як виклик".

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Український телеведучий Орест Дрималовський у прямому ефірі оголосив, що отримав повістку та йде служити у Збройні Сили. Про це відомо з ефіру телемарафону від 2 лютого.

"Настав час і мені змінити звичне місце роботи, цю затишну улюблену студію, на військову форму. Вже з наступного тижня розпочну свій новий шлях. Хочу подякувати вам, глядачам "Вікон" і "Фактів", що були і залишаєтеся з нами. Прошу вас вірити у Збройні Сили, допомагати і ставати до лав. Іншого шляху до перемоги немає", — заявив Дрималовський.

У коментарі "Фактам ICTV" ведучий розповів, що до отримання повістки був морально готовий. Коли вона надійшла, чоловік одразу поїхав у Львів та пройшов усі етапи перед мобілізацією.

Дрималовський переконаний, що служба у війську під час повномасштабної війни — це обов’язок кожного чоловіка. Він пояснив, що свого життя в еміграції не уявляє, а хоче працювати та будувати сім’ю в Україні.

"Щоб це все було — потрібно зберегти державу. Щоб зберегти державу — потрібно піти у військо, коли держава цього потребує. Логіка максимально проста", — підкреслив журналіст.

Проте він зізнався, що також переживає страх. Саме через це чоловік насамперед готувався до мобілізації морально.

"Пройшов кілька тренінгів з надання першої домедичної допомоги. Практикував основи вогневої підготовки. Чи цього достатньо? Звісно, ні. Мобілізацію хочу сприймати як виклик. Намагатимусь постійно вдосконалювати свої навички, аби бути максимально ефективним там, де буду", — поділився Дрималовський.

Він назвав мобілізацію в Україні питанням справедливості, адже військовослужбовці потребують відпочинку. Телеведучий виразив сподівання, що українці "гідно пройдуть цей тест на дорослість", а не шукатимуть нелегальних шляхів уникнути призову.

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