"Потрібні різні професії": ніхто не відправляє мобілізованих одразу в гарячі точки, — командир 3 ОШБр

За словами офіцера Романа Герасименка, чутки про те, що мобілізовані вирушають до Бахмута одразу після військкоматів — російські фейки.

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Командир мінометного взводу 3-ї окремої штурмової бригади Роман "Герич" Герасименко зазначив, що одразу після завершення всіх формальних процедур у військкоматі призовників не направляють безпосередньо на фронт. Про це він розповів у проєкті "Станція Краматорськ".

"Фізуха — це, якщо може підтягнутися цивільна людина в цих умовах. Ну, можна, звичайно, якісь курси з медицини, піти в тир і навчитися стріляти. Але за фактом, фізуха — це база для цивільного", — сказав Герасименко.

Боєць із 3-ї окремої штурмової бригади також підкреслив, що армія надає різноманітні можливості для служби. У ній необхідні не лише бойові фахівці, а й спеціалісти в галузі зварювання, водії, кухарі, адміністративний персонал та інші.

Щодо інформації про те, що мобілізованих направляють до Бахмута одразу після військкоматів, Роман "Герич" Герасименко зазначив, що такі твердження є російською пропагандою.

Нагадаємо, командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що перед відправленням на фронт новомобілізовані проходять загальновійськову підготовку. Він триває щонайменше 2-3 тижні.

Раніше повідомлялося, що на момент вручення повістки військовозобов'язаному документ має бути вже заповнений. Він має містити штамп і підпис керівника ТЦК і СП.