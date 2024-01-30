Мобілізація в Україні: кого з чоловіків відправлять на фронт у лютому

Піхотинці найбільше потрібні українській армії. Також необхідними є оператори дронів, танкісти, артилеристи і мінометники, розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк.

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Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майором Віктор Ніколюк заявив, що кожен мобілізований чоловік повинен пройти базову загальновійськову підготовку перед відправленням на фронт. Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Підготовка мобілізованих до фронту

"Є відповідне рішення президента, верховного головнокомандувача Збройних сил України, в якому чітко вказано, що кожен мобілізований, який приходить до Збройних сил, має пройти базову загальновійськову підготовку", — сказав Віктор Ніколюк.

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Він зауважив, що це рішення виконується беззастережно. Крім цього, Ніколюк розповів, що є відповідні програми підготовки, раніше вони тривали протягом декількох місяців, тоді як нині вони зменшені, зокрема наголос стоїть саме на практичній складовій. Мова йде про вправи з вогневої підготовки, стрільб в обмеженому просторі, психологічні вправи, які допомагають готувати чоловіків до ведення стрілецького бою, дають йому можливість діяти в обмежному просторі, окопі, бліндажі.

Ніколюк зазначив, що після цього відбувається фахова підготовка особового складу. Також враховуючи реалії, для тих військовослужбовців, які потім приходять до своїх військових частин, в оперативно-тактичні угруповання, продовжується підготовка безпосередньо перед виконанням бойового завдання.

"Протягом мінімум 2-3 тижнів, а то й навіть більше від місяця, їх готують безпосередньо до виконання бойових завдань", — пояснив він.

Фахівці, які найбільше потрібні армії

Зі слів Ніколюка, українській армії найбільше потрібно піхоти, яка йде вперед, штурмує, закріплюється в окопах, утримує позиції, заходить на російські позиції, відбиває окупантів. Він наголосив, що в сухопутних військах наймасовішою є підготовка піхотинця. Проте також ЗСУ потрібні оператори БПЛА, танкісти, артилеристи і мінометники.

Нагадаємо, в Україні не мобілізують чоловіків до 27 років, які не служили в армії та не мають статусу призовника. Вони можуть служити в лавах ЗСУ лише за власним бажанням.

Раніше повідомлялося, що повістка на момент вручення військовозобов'язаному повинна бути заповнена. Зокрема, вона повинна містити штам і підпис керівника ТЦК та СП.