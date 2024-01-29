"Відпочинок потрібен": офіцер Нацгвардії розповів, чи буде в Україні демобілізація найближчим часом

За словами полковника Ігоря Оболенського, боєць має бути демобілізований після 3–6 місяців служби.

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Командир 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Хартія" полковник Ігор Оболенський наголосив на важливості відпочинку для українських військових, які зараз перебувають на передовій. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Звичайно, демобілізація потрібна, відпочинок потрібен. Але ми з вами живемо в реальності. Для того, щоб хтось пішов відпочивати, треба, щоб хтось його замінив", — розповів офіцер.

На думку полковника Ігоря Оболенського, повністю здійснити демобілізацію здається непосильним завданням.

"Тому ми, наприклад, намагаємося це робити всередині підрозділу. Боєць має знати, що в нього є час на підготовку, є час на відпустку. Він приходить на війну, може відвоювати 3–6 місяців, після чого його обов'язково замінять. Він відпочине свій місяць відпустки, далі — підготовка, через два–три місяці — знову на війну", — розповів він.

За оцінкою полковника Ігоря Оболенського, демобілізація військовослужбовців протягом найближчих півтора року не є можливою.

"Ми це розуміємо, ми спілкуємося з нашими людьми, ми це розповідаємо, що так є. Я ж теж мобілізований", — додав військовий.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував і заяву президента Володимира Зеленського, що Генштабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій потрібно мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб, і питання про мобілізацію осіб з інвалідністю.

Зауважимо, що підрозділи, які тримають, зокрема Бахмутський напрямок, виснажені та знекровлені, тому питання проведення суттєвої мобілізації є очевидним.