Мобілізація в Україні: з якого віку можуть призвати до ЗСУ

Адвокат Ростислав Кравець зазначає, якщо чоловік не є військовозобов'язаним і він раніше не проходив службу в армії — мобілізувати до ЗСУ його можуть тільки з 27 років.

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У проєкті змін до законопроєкту про мобілізацію пропонується зменшити призовний вік чоловіків з 27 до 25 років. З якого віку можлива мобілізація в Україні 2024 року, розповідає юрист, старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Адвокат наголосив, що під час воєнного стану, який поки що діє в Україні до 14 лютого, згідно з чинним законодавством України всі військовозобов'язані чоловіки можуть бути мобілізовані для захисту країни.

Кравець підтвердив, що в проєкті Закону №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" пропонується зменшити призовний вік для чоловіків із 27 до 25 років. Однак, як зауважив адвокат, наразі цей законопроєкт відправлено на доопрацювання.

За словами юриста, загальна мобілізація в Україні стосується чоловіків від 18 до 60 років, для вищого командування — до 65 років. Однак при цьому призвати до 27 років можуть тих, хто має статус військовозобов'язаних, тобто осіб, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період.

"Українців, які не досягли 27 років, не служили в армії і не мають статусу призовника, мобілізувати не можуть. У цьому випадку раніше 27 років призов відбувається тільки за їхньою згодою", — наголосив Кравець.

Тобто, за словами адвоката, якщо чоловік не військовозобов'язаний, не служив у війську, мобілізувати його на військову службу можуть тільки з 27 років.

Мобілізація в Україні — останні новини

У законах про мобілізацію вказано сім категорій чоловіків, яких можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Також є чоловіки, які можуть піти в армію добровільно.

Народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун нагадала, що жінки також мають обов'язок захищати батьківщину, тому їх також варто було б призивати до армії.

Нагадаємо, 29 січня повідомлялося, які фахівці найбільше потрібні на фронті під час загальної мобілізації. За словами командувача підготовкою Сухопутних військ ЗСУ Віктора Ніколюка, найбільше на війні потрібні піхотинці, а також артилеристи й оператори БПЛА.

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Нагадаємо, що в грудні 2023 року в Міністерстві оборони України заявили, що з початку рекрутингової кампанії кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі.