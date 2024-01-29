Мобілізація в Україні: які фахівці найбільше потрібні на фронті

За словами командувача підготовкою Сухопутних військ ЗСУ Віктора Ніколюка, найбільше на війні потрібні піхотинці, а також артилеристи й оператори БПЛА.

Related video

Загальна мобілізація в Україні триває вже майже два роки. У цей період у Збройних силах України (ЗСУ) сформувалися нові підрозділи, які беруть активну участь у бойових діях. Про те, які фахівці зараз найбільше потрібні в ЗСУ, розповів командувач підготовкою Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Піхота — основа ЗСУ

За словами генерал-майора, вказувати точні категорії спеціалістів некоректно, однак він виділив, що найбільш нагальною потребою є піхота.

"Це саме та піхота, яка веде атаку, штурмує позиції, утримує окопи, а також здійснює контрнаступ, відбиваючи ворожі атаки", — пояснив Ніколюк.

Інші важливі спеціальності

Водночас генерал-майор зазначив, що дуже важливими є й інші фахівці, як-от оператори безпілотників, танкісти, артилеристи та мінометники.

"Але сьогодні — це піхота", — підкреслив командувач.

Нагадаємо, у Силах оборони існують вакансії для осіб без бойового досвіду із заробітною платою від 20 000 до 130 000 гривень.

Нагадаємо також, у грудні 2023 року в Міністерстві оборони України заявили, що з початку рекрутингової кампанії кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі.