Мобілізація в Україні: юрист розповів, у якому випадку ФОПи можуть отримати бронь від служби

За словами адвоката Ростислава Кравця, українське законодавство не передбачає права на відстрочку для підприємців, однак у деяких випадках його все ж можна отримати.

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В Україні триває загальна мобілізація, проте деякі громадяни можуть отримати спеціальну відстрочку. Експерти розповіли, чи мають право на фронт фізичні особи підприємці (ФОП), передає "Факти.ICTV".

Відповідно до закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і постанови Кабміну №76, підприємці не можуть отримати бронь від мобілізації, а також надати таке право своїм підлеглим. Ніхто з них не зазначений у визначеному переліку.

Юрист і адвокат Ростислав Кравець у коментарі журналістам розповів, що один спосіб все ж є. Відстрочка може бути надана тим підприємцям, які виконують оборонні замовлення або замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, що необхідно для забезпечення обороноздатності країни.

Для цього, як зазначив адвокат, необхідно мати спеціальні договори з державними замовниками та відповідні підтвердження їх виконання.

Також було порушено тему того, чи можуть мобілізовані підприємці продовжувати займатися своєю діяльністю, адже після 24 лютого їхня кількість значно збільшилася.

"Ліквідувати чинний ФОП мобілізований підприємець не зобов'язаний. Також не забороняється під час служби реєструвати новий. Питання лише в тому, чи дозволено буде фактично здійснювати підприємницьку діяльність через цей ФОП і отримувати за це гроші", — заявив Ростислав Кравець.

Заборона на підприємницьку діяльність через ФОП може поширюватися лише в тому випадку, якщо мобілізований після початку служби став військовою посадовою особою. Вони обіймають штатні посади та виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов'язки.

Відповідно, продовжує юрист, якщо це не шкодить інтересам служби та виконанню бойових обов'язків, продовжувати займатися підприємницькою діяльністю можна.

Нагадаємо, 29 січня повідомлялося, які фахівці найбільше потрібні на фронті під час загальної мобілізації. За словами командувача підготовкою Сухопутних військ ЗСУ Віктора Ніколюка, найбільше на війні потрібні піхотинці, а також артилеристи й оператори БПЛА.