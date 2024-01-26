Обов'язок захищати державу записаний для всіх: нардепка висловилася про мобілізацію жінок (відео)

Нардепка від партії "Голос" Інна Совсун заявила, що рішення призвати на службу жінок виправдане, якщо це буде необхідно для потреб оборони держави та з погляду забезпечення справедливості.

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У Конституції прописано, що служба для чоловіків під час воєнного стану є обовʼязковою, однак там зазначається, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Про це заявила народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун в інтерв'ю Еммі Антонюк.

Депутатка нагадала, що український президент Володимир Зеленський раніше висловився щодо мобілізації жінок і запевнив, що не підпише відповідний закон. Однак Совсун зауважила, що в Конституції не прописано, що захищати Україну повинні лише чоловіки.

"У нас у Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано — тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обовʼязкова служба, але обовʼязок захищати державу в нас записаний для всіх", — заявила вона.

На думку Совсун, рішення про мобілізацію жінок виправдане, якщо це буде необхідно для потреб оборони держави та з погляду забезпечення справедливості.

"Якщо це необхідно для потреб оборони держави, якщо ми кажемо, що без цього не витягуємо, — немає картини, де ми витягуємо без жінок… І з точки зору забезпечення справедливості… Якщо це буде критично потрібно для оборони держави, і в нас не буде ким замінити частину людей, які служать в армії", — ідеться в повідомленні.

Також нардепка зауважила, що вже є багато жінок, які захищають Україну на фронті. Однак вона підкреслила, що служба в армії — це не лише служба "безпосередньо на лінії зіткнення", і додала, що існує багато посад у тилу, які могли б обіймати жінки.

Нагадаємо, 16 грудня в Міноборони України розповіли, що в Силах оборони на сьогодні перебувають 60 тис. військовослужбовиць. Із них на військових посадах — 40 тис. осіб. Водночас лише в листопаді 2023 року стало відомо, що урядовці планують придбати для українок спеціальні жіночі бронежилети. Закупівлю здійснять у 2024 році — до того часу 5 тис. жінок на лінії фронту обходитимуться іншим бронезахистом.