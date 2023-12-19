"Суттєво більше, ніж було": в ЗСУ служать понад 60 тисяч жінок, — Міноборони (відео)

Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк наголошує, що трохи більше 18 тисяч осіб займають цивільні посади, а понад 40 тисяч — це власне військовослужбовиці. Безпосередньо в зоні бойових дій завдання виконують понад 5 тисяч.

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Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України суттєво збільшилася кількість жінок у війську. Наразі в Збройних силах несуть службу понад 60 тисяч військовослужбовиць. Про це заявив керівник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі єдиного телемарафону.

"Якщо брати довший відрізок від часу повномасштабного вторгнення, то суттєво виросла кількість жінок у війську. На сьогоднішній день понад 60 тисяч загалом жінок в Збройних силах", — наголосив Павлюк.

За його словами, трохи більше 18 тисяч жінок займають цивільні посади, а понад 40 тисяч — це власне військовослужбовиці. Крім того, Павлюк додав, що безпосередньо в зоні бойових дій завдання виконують понад 5 тисяч.

"Тобто це суттєво більше, ніж у нас було до повномасштабного вторгнення", — заявив керівник управління преси та інформації Міноборони.

Мобілізації жінок в Україні

Нагадаємо, у вівторок, 19 грудня, під час пресконференції з журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що документ, який передбачатиме призов на службу жінок, він підписувати не збирається.

18 грудня народний депутат від "Голосу" Інна Совсун заявляла, що в Україні можуть почати мобілізувати жінок, якщо це буде необхідно для оборони. За її словами, це питання має вирішуватися з міркувань оборони, а сама ініціатива має йти від верховного головнокомандувача або головнокомандувача ЗСУ.

16 грудня народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ проти військового обліку для жінок через "негатив". За її словами, у разі запровадження військового обліку та мобілізації жінок на небойові посади, можна буде відкрити кордони для українок та українців.