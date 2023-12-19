"Не підпишу": Зеленський поставив крапку в питанні мобілізації жінок в Україні

За словами українського президента, обговорювати можна питання призову на службу молодших хлопців, однак потрібна аргументація. Документ із мобілізацією українок він розглядати не буде.

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Питання мобілізації в Україні стоїть зараз дуже гостро і наразі уряд працює над тим, щоб ухвалити нові рішення, які можуть передбачати призов більш молодих хлопців, а також жінок. Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з журналістами відповів, чи підтримає він такі рішення.

За його словами, що документ, який передбачатиме призов на службу жінок, він підписувати не збирається, а от щодо мобілізації чоловіків від 25 років, усе залежатиме від аргументів, які будуть наведені військовим керівництвом.

"Жінок — ні, не підпишу. Що стосується 25 років. Якщо всі аргументи будуть наведені, а на сьогодні я бачу, що це необхідно, то з цим погоджуся", — заявив Зеленський.

Більше деталей з цього питання від глави держави не прозвучало.

Мобілізація жінок в Україні: що відомо

18 грудня народний депутат від "Голосу" Інна Совсун заявляла, що в Україні можуть почати мобілізувати жінок, якщо це буде необхідно для оборони. За її словами, це питання має вирішуватися з міркувань оборони, а сама ініціатива має йти від верховного головнокомандувача або головнокомандувача ЗСУ.

"Має бути заява — друзі, ми або програємо війну, або треба ухвалювати складне рішення про мобілізацію жінок. Якщо це треба для оборони, значить це треба для оборони. Якщо є обґрунтування, інструмент і механізми — треба говорити", — говорила нардеп.

Нагадаємо, 16 грудня народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ проти військового обліку для жінок через "негатив". За її словами, у разі запровадження військового обліку та мобілізації жінок на небойові посади, можна буде відкрити кордони для українок та українців.

18 грудня, під час пресконференції глава держави також зізнався, що головком ЗСУ закликав посилити мобілізацію та відправити служити додаткові півмільйона людей. За словами Володимира Зеленського, він хотів би почути від військового керівництва країни більше аргументів на користь додаткового залучення сил на фронт, адже це насамперед питання життів, справедливості та фінансів.