Не вагітна — в армію: навіщо в Раді заговорили про військовий облік жінок

В Україні планують посилити мобілізацію. Для цього на військовий облік хочуть поставити всіх жінок віком 18-60 років. Поки ініціативу лише озвучили у Верховній Раді, але вона не зустріла схвалення в Генштабі ЗСУ. Фокус розбирався, навіщо нардепи хочуть поставити жінок на облік.

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Нардепи продовжують озвучувати тези неопублікованого законопроекту, покликаного внести масштабні зміни в процес мобілізації. Документ, як і раніше, не зареєстрований і перебуває на стадії доопрацювання.

Особливу увагу привертають найяскравіші та найнепопулярніші ініціативи, серед яких — військовий облік жінок. На думку нардепки Мар'яни Безуглої, мобілізовані українки могли б замінити в тилових частинах чоловіків-військових, яких налічується 700 тисяч. А їх, своєю чергою, — відправили б на фронт для ротації бійців, які захищають країну з першого дня великої війни.

Як відомо, в Україні з 1 жовтня 2023 року в обов'язковому порядку військовий облік стосується жінок-медиків і фармацевтів. Решта українок можуть пройти військово-лікарську комісію і стати на облік добровільно. Однак судячи з висловлювань нардепки Мар'яни Безуглої, у новому законопроєкті цю норму планують розширити.

Поки що формулювання, озвучені політиком, досить загальні:

жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком беруться на військовий облік військовозобов'язаних у порядку, встановленому Міністерством оборони України;

жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин (підрозділів) забезпечення або прийняті в добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до бойових частин (підрозділів);

у мирний час жінки можуть прийматися на військову службу і службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

За словами Безуглої, військовозобов'язаних українок направлятимуть на службу в тилу. Також можуть відправити і на оборонні підприємства.

Головний аргумент на користь військового обліку жінок — рівноправність. На думку політика, поки чоловіків мобілізують — жінки виїжджають з України, щоб "знайти кохання в Європі". Тому цей порядок потрібно змінити.

У коментарях до посту, де нардеп детально виклала свою думку, щодо військового обліку, у неї уточнили — чи буде норма про службу в тилу прописана в законі. Політикиня дала зрозуміти, що в перспективі норму можуть тлумачити широко.

"Наші квіточки не народжені для труднощів, нехай то всі мужики тягнуть; нашим квіточкам Європи краще", — написала Безугла.

Водночас у Генштабі ЗСУ, за словами політика, проти постановки всіх жінок на військовий облік, оскільки вважають, що таке рішення викличе нерозуміння в суспільстві.

Розширять перелік спеціальностей

З 1 жовтня в Україні набув чинності новий порядок військового обліку жінок. Норма торкнулася лікарів, медсестер і фармацевтів. На практиці, за словами експертів, процес військового обліку для жінок добровільний, оскільки в ТЦК немає інформації про всіх, хто закінчив медичні навчальні заклади. Крім того, до 2026 року діє перехідний період, протягом якого українки з медичними спеціальностями можуть влаштовуватися на роботу без військового квитка. Варто зазначити, що наразі жодних обмежень на виїзд за кордон для жінок-медиків, які стали на військовий облік, — немає.

Решту українок на військовий облік беруть на добровільній основі. Але в планах у нардепів — розширити цю норму. Про що йдеться? Судячи з анонсу Мар'яни Безуглої, на військовий облік планують поставити всіх жінок віком 18-60 років.

Військовозобов'язані українки проходитимуть базову загальновійськову підготовку. Це може означати, що вони отримають знання й уміння у володінні стрілецькою зброєю; навчаться методам надання медичної допомоги, первинної психологічної допомоги (самодопомоги); а також дотримання норм інтернаціонального гуманітарного права та правил ведення війни. Під час дії воєнного стану їх залучатимуть до проходження військової служби в тилу. На бойові посади направлятимуть добровільно. Приводом для відстрочки, крім загальних підстав, буде вагітність, а також догляд за дитиною.

Якщо жінка стає на облік і стає військовозобов'язаною, до неї, ймовірно, можуть застосовувати ті самі обмеження, що й до чоловіків. Головне з яких — заборона на виїзд за кордон під час дії воєнного стану.

За словами адвоката юридичної компанії "Riyako & Partners" Миколи Максимова, організувати військовий облік жінок на практиці — практично неможливо. У ТЦК та СП просто немає бази, де можна отримати інформацію про українок, які підлягають обліку.

"Я знаю, що медпрацівникам, навіть якщо вони за фактом не працюють, але десь значаться, дзвонять головні лікарі і рекомендують стати на облік. На ділі — дзвінків багато, а тих, хто стає на облік — мало. Про примусові заходи в середовищі медиків я поки що не чув. Тому важко сказати, яким чином можуть організувати військовий облік усіх жінок", — каже Фокусу експерт.

Максимов додає, що технічно в законопроєкті можуть розширити перелік спеціальностей для жінок, які підлягають обліку. І через роботодавців отримати інформацію про українок, які мають стати на облік.

"Зараз є низка спеціальностей, зокрема суміжних, які можуть підпадати під облік. Наприклад, технічні спеціальності — метрологи, інженери — або комп'ютерні технології — програмісти, працівники сфери кібербезпеки", — додає експерт.

Адвокат Євген Зурнаджи зазначає, що з великою ймовірністю подібними пропозиціями політики вивчають настрої в суспільстві — чи зустрінуть подібні ініціативи спротив, чи отримають підтримку. Жодних примусових механізмів на практиці задіяно не буде.

"Є такий момент — проси більше, отримаєш менше. Щоб дружини вигнали своїх чоловіків воювати, потрібно поставити їх у ситуацію психологічної загрози для них самих. Серед жінок-медиків на облік стала мінімальна кількість людей. Багатьом роботодавцям легше заплатити штраф за порушення порядку військового обліку, ніж подавати списки працівниць до ТЦК", — каже Зурнаджи.

Політтехнологічний прийом

За словами політичного аналітика Ігоря Рейтеровича, озвучені Безуглою положення — ініціатива окремих нардепів, які входять до групи підготовки законопроєкту. Пропозиція вже зустріла опір з боку Генштабу ЗСУ.

"Поки що схоже на політтехнологічний інструмент, щоб відвернути увагу суспільства. Тобто пропонується ініціатива, вона викликає жваве обговорення, роздратування, на тлі скандальності норму знімають, але натомість інші положення, що лишилися в тіні, проводять через парламент із меншим опором з боку суспільства. Це стандартна схема. Подібна ініціатива в підсумку може призвести до посилення відтоку населення з країни, а також вдарить по рейтингу чинної влади", — зазначає в бесіді з Фокусом експерт.

Рейтерович додає, що куди більш скандальним положенням неопублікованого законопроєкту є розширення повноважень співробітників ТЦК. Раніше нардеп Роман Костенко зазначав, що військкомам можуть дозволити перевіряти документи на вулицях. Наразі такі повноваження мають тільки правоохоронці, а також співробітники СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Держмитниці та Збройних сил, зазначені в наказі коменданта. На думку Рейтеровича, широкі повноваження ТЦК можуть призвести до зловживання владою.

Фокус раніше писав про те, як нардепи планують карати ухилянтів. Експерти припускають, що тих, хто уникає мобілізації, можуть позбавити водійських прав.

Також Фокус вивчив доходи військових чиновників і голів ОТЦК, деякі з яких були замішані в корупційних скандалах. Виявилося, що дружини багатьох із них зуміли добре заробити під час війни.