Студенток-медиків відправлять у ТЦК. Кого з жінок у першу чергу поставлять на військовий облік

З 1 жовтня 2023 року в Україні набуває чинності новий порядок військового обліку для жінок. У ТЦК повинні прийти лікарі, медсестри і фармацевти. Решта жінок, чиї спеціальності пов'язані з військовою сферою, можуть зробити це добровільно. Фокус розбирався, як працюватиме система військового обліку для жінок.

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Хоча новий порядок військового обліку для жінок зобов'язує лікарів, медсестер і фармацевтів з'явитися в ТЦК, на практиці, за словами експертів, процес фактично буде добровільним. По-перше, у районних ТЦК немає інформації про жінок, які закінчили медичні навчальні заклади. По-друге, до 2026 року діє перехідний період, протягом якого жінки з медичними спеціальностями можуть влаштовуватися на роботу, не стаючи на військовий облік.

Як контролюватимуть військовий облік жінок — питання відкрите. Повістки вручати не можуть, поки жінка не стоїть на військовому обліку. Як поставити на облік, якщо вона сама не прийшла в ТЦК — неясно.

Стосується студентів

"У випадку з жінками, військовий облік означає, що медики і фармацевти повинні прийти в районний ТЦК за місцем проживання, пройти військово-лікарську комісію — буде огляд лікарів, зокрема гінеколога, бо вагітність — це підстава для відстрочки, незалежно від терміну. І якщо жінку визнають "придатною" для проходження служби, тоді їй можуть вручити повістку, мобілізаційне розпорядження — все, як із військовозобов'язаними чоловіками. Як контролюватимуть військовий облік жінок — питання відкрите. Повістки вручати не можуть, поки жінка не стоїть на військовому обліку. Як поставити на облік, якщо вона сама не прийшла в ТЦК — незрозуміло", — каже Фокусу юристка Наталія Василюк.

З цієї причини, військовий облік насамперед стосуватиметься медиків і фармацевтів, які найближчим часом завершують навчання, каже Фокусу адвокат Євген Зураджи. Згідно з новим порядком, виші, професійні та професійно-технічні навчальні заклади за медичними та фармацевтичними спеціальностями за два місяці до випуску мають подавати списки студенток-медиків до ТЦК, які зберігатимуться протягом 10 років. На підставі цієї інформації випускницям оформлять тимчасові посвідчення військовозобов'язаного, які будуть дійсними протягом 30 діб. За цей час жінки мають прийти до районного ТЦК, пройти військово-лікарську комісію і після цього стати на облік.

Далі діють ті самі правила, що і з військовозобов'язаними чоловіками. Є відмітка "придатний" і немає підстав для відстрочки — мобілізаційне розпорядження і в частину. Є підстави, щоб не служити — обмеження за віком, здоров'ям, у зв'язку із сімейними обставинами: наприклад, мати-одиначка або чоловік на війні і дитину виховувати нікому — оформляють відстрочку.

Відстрочка до 2026 року

Щодо жінок-медиків і фармацевтів, які завершили навчання раніше, ніж новий Порядок набув чинності, у них, фактично, є відстрочка до 2026 року. У пункті 51 порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів за постановою від 30 грудня 2022 р. № 1487 йдеться про те, що жінки, які здобули освіту за медичним або фармацевтичним фахом і не перебувають на військовому обліку до затвердження Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

"Найімовірніше, всі, хто здобули медспеціальність і вже працюють, за фактом мають відстрочку до кінця 2026 року, їх не чіпатимуть. Але після цього всі жінки-медики і фармацевти, які захочуть офіційно влаштуватися на роботу, повинні будуть в обов'язковому порядку ставати на облік", — каже Зураджи.

Додаткові підстави для отримання відстрочки для військовозобов'язаних жінок, які вже стали на військовий облік, за словами Василюк, це вагітність і декретна відпустка. А також якщо в сім'ї, де виховують дитину до 18 років обоє батьків є військовозобов'язаними. У цьому випадку один із батьків має право на відстрочку від служби.

Поки що жодних обмежень на виїзд за кордон для жінок, які стали на військовий облік, немає.

"Військовозобов'язані жінки можуть перетинати кордон, жодних нових розпоряджень не було", — додає Зураджи.

Фокус розбирався 4 вересня, кому можуть скасувати відстрочки від служби. У Верховній Раді пропонують відправляти на фронт студентів, старших за 30 років, які здобувають більше ніж одну освіту: вищу або професійно-технічну. Експерти кажуть, що нардепи можуть це зробити, але тоді армію поповнять кілька десятків тисяч низькомотивованих солдатів.

Фокус також детально розбирав, чи можуть екстрадувати в Україну військовозобов'язаних, які виїхали за кордон через фальшиві діагнози ВЛК. Влада оголосила масові перевірки рішень військово-лікарських комісій, оскільки вважає, що значна їх частина помилкова.