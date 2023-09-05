Студенток-медиков отправят в ТЦК. Кого из женщин в первую очередь поставят на воинский учет

С 1 октября 2023 года в Украине вступает в силу новый порядок воинского учета для женщин. В ТЦК должны прийти врачи, медсестры и фармацевты. Остальные женщины, чьи специальности связаны с военной сферой, могут сделать это добровольно. Фокус разбирался, как будет работать система воинского учета для женщин.

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Хотя новый порядок воинского учета для женщин обязует врачей, медсестер и фармацевтов явиться в ТЦК, на практике, по словам экспертов, процесс фактически будет добровольным. Во-первых, у районных ТЦК нет информации о женщинах, которые окончили медицинские учебные заведения. Во-вторых, до 2026 года действует переходный период, на протяжении которого женщины с медицинскими специальностями могут устраиваться на работу, не вставая на воинский учет.

Как будут контролировать воинский учет женщин — вопрос открытый. Повестки вручать не могут, пока женщина не стоит на воинском учете. Как поставить на учет, если она сама не пришла в ТЦК — неясно.

Касается студентов

"В случае с женщинами, воинский учет означает, что медики и фармацевты должны прийти в районный ТЦК по месту проживания, пройти военно-врачебную комиссию — будет осмотр врачей, в том числе гинеколога, так как беременность, это основание для отсрочки, вне зависимости от срока. И если женщину признают "годной" для прохождения службы, тогда ей могут вручить повестку, мобилизационное распоряжение — все, как с военнообязанными мужчинами. Как будут контролировать воинский учет женщин — вопрос открытый. Повестки вручать не могут, пока женщина не стоит на воинском учете. Как поставить на учет, если она сама не пришла в ТЦК — неясно", — говорит Фокусу юрист Наталья Василюк.

По этой причине, воинский учет, в первую очередь, будет касаться медиков и фармацевтов, которые в ближайшее время завершают учебу, говорит Фокусу адвокат Евгений Зураджи. Согласно новому порядку, вузы, профессиональные и профессионально-технические учебные заведения по медицинским и фармацевтическим специальностям за два месяца до выпуска должны подавать списки студенток-медиков в ТЦК, которые будут храниться в течение 10 лет. На основании этой информации выпускницам оформят временные удостоверения военнообязанного, которые будут действительны в течение 30 суток. За это время женщины должна прийти в районный ТЦК, пройти военно-врачебную комиссию и после этого встать на учет.

Дальше действуют те же правила, что и с военнообязанными мужчинами. Есть отметка "годен" и нет оснований для отсрочки — мобилизационное распоряжение и в часть. Есть основания, чтобы не служить — ограничения по возрасту, здоровью, в связи с семейными обстоятельства: например, мать-одиночка или муж на войне и ребенка воспитывать некому — оформляют отсрочку.

Отсрочка до 2026

Что касается женщин-медиков и фармацевтов, которые завершили учебу раньше, чем новый Порядок вступил в силу, у них, фактически, есть отсрочка до 2026 года. В пункте 51 порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов по постановлению от 30 декабря 2022 г. № 1487 речь идет о том, что женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на воинском учете до утверждения Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

"Скорее всего, все, кто получили медспециальность, и уже работают, по факту имеют отсрочку до конца 2026 года, их не будут трогать. Но после все женщины-медики и фармацевты, которые захотят официально устроиться на работу, должны будут в обязательном порядке вставать на учет", — говорит Зураджи.

Дополнительные основания для получения отсрочки для военнообязанных женщин, которые уже встали на воинский учет, по словам Василюк, это беременность и декретный отпуск. А также если в семье, где воспитывают ребенка до 18 лет оба родителя являются военнообязанными. В этом случае один из родителей имеет право на отсрочку от службы.

Пока никаких ограничений на выезд за границу для женщин, которые встали на воинский учет, нет.

"Военнообязанные женщины могут пересекать границу, никаких новых распоряжений не было", — добавляет Зураджи.

Фокус разбирался 4 сентября, кому могут отменить отсрочки от службы. В Верховной Раде предлагают отправлять на фронт студентов старше 30 лет, которые получают больше одного образования: высшего или профессионально-технического. Эксперты говорят, что нардепы могут это сделать, но тогда армию пополнят несколько десятков тысяч низкомотивированных солдат.

Фокус также подробно разбирал, могут ли экстрадировать в Украину военнообязанных, которые уехали за границу по фальшивым диагнозам ВВК. Власти объявили массовые проверки решений военно-врачебных комиссий, так как считают, что значительная их часть ложная.