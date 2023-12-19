"Существенно больше, чем было": в ВСУ служат более 60 тысяч женщин, — Минобороны (видео)

Представитель Министерства обороны Илларион Павлюк отмечает, что чуть более 18 тысяч человек занимают гражданские должности, а более 40 тысяч — это собственно военнослужащие. Непосредственно в зоне боевых действий задачи выполняют более 5 тысяч.

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С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины существенно увеличилось количество женщин в армии. Сейчас в Вооруженных силах несут службу более 60 тысяч военнослужащих. Об этом заявил руководитель управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире единого телемарафона.

"Если брать более длинный отрезок со времени полномасштабного вторжения, то существенно выросло количество женщин в армии. На сегодняшний день более 60 тысяч всего женщин в Вооруженных силах", — подчеркнул Павлюк.

По его словам, чуть более 18 тысяч женщин занимают гражданские должности, а более 40 тысяч — это собственно военнослужащие. Кроме того, Павлюк добавил, что непосредственно в зоне боевых действий задачи выполняют более 5 тысяч.

"То есть это существенно больше, чем у нас было до полномасштабного вторжения", — заявил руководитель управления прессы и информации Минобороны.

Мобилизации женщин в Украине

Напомним, во вторник, 19 декабря, во время пресс-конференции с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ, который будет предусматривать призыв на службу женщин, он подписывать не собирается.

18 декабря народный депутат от "Голоса" Инна Совсун заявляла, что в Украине могут начать мобилизовать женщин, если это будет необходимо для обороны. По ее словам, этот вопрос должен решаться из соображений обороны, а сама инициатива должна исходить от верховного главнокомандующего или главнокомандующего ВСУ.

16 декабря народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ против воинского учета для женщин из-за "негатива". По ее словам, в случае введения воинского учета и мобилизации женщин на небоевые должности, можно будет открыть границы для украинок и украинцев.