Жіночі бронежилети почнуть надходити у ЗСУ у 2024 році, – Міноборони

Через особливу будову тіла звичайні бронежилети не підходять захисницям: вони порушують кровообіг, нещільно прилягають до грудної клітини, а також можуть натирати.

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В зоні бойових дій знаходиться понад 5000 жінок-військовослужбовиць. Через анатомічні особливості їм потрібні спеціальні бронежилети. В Сили оборони вони почнуть надходити орієнтовно у 2024 році. Про це повідомляє АрміяInform.

В Центральному управлінні речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ повідомили, що українські захисниці орієнтовно у 2024 році почнуть отримувати бронежилети. Вони будуть мати меншу вагу та конструктивно вигнуту пластину, яка враховує особливості жіночого тіла. Наразі триває "польове" дослідне носіння засобів індивідуального захисту.

"Прийняття на забезпечення у Збройних Силах України очікується орієнтовно у 2024 році, після завершення "польового" дослідного носіння та проведення лабораторних випробувань замовниками бронежилетів модульних жіночих, наданих виробниками", — повідомили журналістам.

Після цього Міністерство оборони має затвердити еталонний зразок бронежилета й вже після цього він буде вважати таким, що прийнято на озброєння ЗСУ. Надалі буде організовано закупівлю для військовослужбовиць.

Чому жінки потребують спеціальних бронежилетів?

Чоловічі бронежилети можуть натирати жінкам й порушувати кровообіг в районі грудей. До того ж у звичайних бронежилетах пластини пласкі через що вони не щільно прилягають до грудної клітини. Відтак відкривається велика зона, куди можуть влучити осколки. Демпферні вставки та вигин пластини мають забезпечити більше прилягання до тіла. В результаті жінки-військові мають отримати бронежилети, які не викликатимуть дискомфорту при щоденному носінні.

Бронеплита для жіночого бронежилета Фото: Міноборони України

Нагадаємо, у 2021 році в Нацгвардії показали жіночий бронежилет, який має не викликати дискомфорту при щоденному носінні.

5 серпня в Україні вперше затвердили військову польову форму для жінок.