Жінки в ЗСУ: в армії зростає кількість захисниць Батьківщини, — Міноборони

За словами заступника міністра оборони Наталії Калмикової, зараз на фронті в Україні воює найбільша кількість жінок у новітній світовій історії.

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Від початку повномасштабної війни з Росією в українській армії зростає кількість жінок. Станом на жовтень 2023 року на захисті Батьківщини стоять понад 62 тисячі жінок, з них військовослужбовців — майже 43,5 тисячі. Про це повідомив Telegram-канал Military Media Center, який координується Міністерством оборони України.

"Після повномасштабного вторгнення кількість жінок, які стали на захист Батьківщини, приєднавшись до лав ЗСУ та інших військових формувань, значно зросла. Якщо у 2014 році загальна чисельність жінок у ЗСУ становила 49 926 осіб, з них військовослужбовців — 16 557 осіб, то станом на жовтень 2023 року (за даними Кадрового центру ЗСУ) кількість жінок у ЗСУ зросла до 62 062 осіб, з них військовослужбовців — 43 479 осіб", — ідеться в повідомленні Military Media Center.

Нині у Збройних Силах України чисельність жінок становить 7,3 % від загальної чисельності особового складу ЗСУ. Серед них:

офіцерів — 7709 (6,6%);

сержант і старшин — 11 732 (6,6%);

солдатів — 22 704 (4,4%);

курсантів — 1334 (18,1%);

цивільний персонал — 18 583 особи (48,2 %).

Зокрема керівні посади обіймають 5160 військовослужбовців-жінок і майже стільки ж жінок виконують бойові завдання безпосередньо на фронті. Наразі 13487 жінок-військовослужбовців уже отримали статус учасника бойових дій.

Таким чином, за дев'ять років загальна кількість жінок у ЗСУ зросла майже на 24%, а кількість жінок-військовослужбовців збільшилася більш ніж у 2,5 раза.

В армії зростає кількість захисниць Батьківщини Фото: Military Media Center

За словами заступника міністра оборони Наталії Калмикової, наразі на полі бою в Україні нарівні з чоловіками воює "найбільша кількість жінок у новітній світовій історії".

"Вони показали себе не тільки як хороші військові фінансистки чи лікарі, а й як відважні солдати, які віддано захищають свою країну", — наголосила заступниця міністра.

У повідомленні наголошується, що в українській армії вже скасовано всі обмеження щодо жінок. Згідно з новою кадровою політикою, жінки можуть призначатися на будь-які посади, зокрема бойові, і проходити службу за всіма військово-обліковими спеціальностями.

Нагадаємо, New York Times писав, як українські жінки готуються до мобілізації. За інформацією видання, армійське командування зосередилося насамперед на поліпшенні умов для жінок, які вже служать в армії, а не на їхній мобілізації.

Раніше Фокус писав, коли жінки можуть отримати повістки. До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися, не подаючи військовий квиток, але роботодавець їх буде попереджати, що зобов'язаний повідомити про них ТЦК і СП.