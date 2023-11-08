"Стать воїна не має значення": українські жінки готуються до мобілізації — NYT

Видання пише, що армійське командування зосередилося насамперед на поліпшенні умов для жінок, які вже служать в армії, а не на їхній мобілізації.

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У російсько-українській війні гине й отримує поранення багато солдатів із обох сторін. Тому питання поповнення особового складу стає дуже гострим. У цих умовах Україна докладає багато зусиль, щоб залучити до армії більшу кількість жінок. Про це пише видання The New York Times.

"Після 20 місяців повномасштабної війни бойові дії в Україні загрузли в жорстоких боях на виснаження вздовж лінії фронту на південному сході. Стабільне постачання зброї та поповнення особового складу мають вирішальне значення. І хоча Україна отримала перевагу завдяки постачанню західного озброєння, вона покладається тільки на власне населення як резерв для поповнення людських сил, а в Росії воно приблизно втричі більше", — пише видання.

Зусилля влади із залучення жінок до армії підтримують і волонтери. У країні з'явилися інструктори, які пропонують навчання базових навичок військової науки та поводження зі зброєю в групах, куди набирають тільки жінок.

Журналісти видання поспілкувалися з такою групою волонтерів і жінками, які проходять навчання.

"Жінки здатні битися на рівних із чоловіками та водночас залишатися жіночними. Стать воїна не має значення", — розповіла Дар'я Требух, засновниця неурядової групи "Українська Валькірія", яка веде тренування.

У ЗСУ зараз служать близько 43 000 жінок. Порівняно з 2021 довоєнним роком, це число зросло на 40%.

Після початку повномасштабного вторгнення в армії зняли обмеження й дозволили жінкам ставати кулеметницями, командирками екіпажу танка, снайперками та водійками вантажівок, а також зрівняли призовний вік для чоловіків і жінок. Тепер віковий ценз незалежно від статі становить 60 років.

"Усі розуміють, що війна не закінчиться за місяць. Не хочу, ніколи не хотіла, але розумію, що мушу бути готовою", — сказала 26-річна Галина Винокур, продавчиня господарського магазину.

Видання пише, що армійське командування зосередилося на поліпшенні умов для жінок, які вже служать в армії, а не на мобілізації. Зокрема, було запроваджено гендерно-орієнтований одяг і бронежилети.

Жінки також вчаться пілотувати дрони. На відміну від багатьох інших військових обов'язків, де їм складніше конкурувати з чоловіками через різницю у фізичній силі, в управлінні дронами жінки можуть діяти з чоловіками на рівних.

"Ніхто не хоче битися в окопах. Неприродно хотіти цього. Але тепер я розумію: хто, якщо не я?" — сказала 46-річна Ольга Бахматова, психологиня, яка була присутня на тренінгу.

Група "Валькірія" вже навчила близько 200 жінок поводження з вогнепальною зброєю та інших бойових навичок. Приблизно п'ята частина тих, хто пройшов навчання, вже пішли добровольцями на фронт.

Нагадаємо, Міноборони затвердило нову кадрову політику в ЗСУ. Нова концепція кадрової політики передбачає заміну військової повинності службою за контрактом, забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок в армії.

Раніше Веніславський пояснив, чи вручатимуть повістки жінкам. В Україні розширюватимуть перелік осіб, яких можуть призвати до лав ЗСУ. Однак Рада не планує збільшувати список спеціальностей для жінок, які підлягатимуть обов'язковій постановці на військовий облік.