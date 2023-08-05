В Україні вперше затвердили військову польову форму для жінок (фото)

Крім польової форми, для жінок-військовослужбовиць розроблять бронежилети, що враховують антропометричні дані, заявив глава Міноборони Олексій Резніков.

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Уперше в історії незалежної України було затверджено польову форму для жінок-військовослужбовців. Літня форма вже офіційно поставлена на забезпечення, повідомила 3 серпня пресслужба Міноборони України.

Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася за дорученням міністра оборони ще 2022 року. У проєкті Arm Women Now брали участь представники громадської ініціативи Forma Two за участю уповноваженого президента України.

Глава оборонного відомства Олексій Резніков зазначив, що форму було затверджено за результатами дослідних випробувань літнього костюма для військовослужбовців.

"Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель і постачання у війська", — повідомив Резніков.

Жіноча польова форма ЗСУ Жіноча польова форма ЗСУ Жіноча польова форма ЗСУ Жіноча польова форма ЗСУ Жіноча польова форма ЗСУ

Міністр наголосив, що, окрім польової форми, триває розробка жіночих бронежилетів, які після відповідних випробувань також будуть затверджені.

"Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних", — додав Резніков.

Зокрема, міністр оборони навів приклади світової практики створення жіночої військової форми. За його словами, у США лише 2011 року розробили саме жіночий одяг для військовослужбовиць, хоча жінкам було дозволено служити ще з 1948 року. Також і в армії Ізраїлю, де жінки понад 50 років проходять військову службу, спеціальну форму видають не в усіх підрозділах.

Раніше ми писали про те, що депутатка Київради Ірина Нікорак планує запустити виробництво військової форми для жінок. Ініціатива цілком логічна, оскільки в ЗСУ служать понад 50 000 жінок, які отримують чоловічу форму, що не враховує анатомію жіночого тіла.