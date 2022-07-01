В Україні стартує виробництво військової форми для жінок, — Київрада

Нині у ЗСУ є понад 50 000 жінок, з яких понад 3 500 — це старші офіцери. Усі вони отримують чоловічу форму, яка не враховує анатомію тіла жінки.

Депутатка Київради Ірина Никорак запускає виробництво військової форми для жінок. Про це повідомляє пресслужба органу.

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Мета, яку перед собою ставить Никорак, полягає у забезпеченні військовослужбовців жіночою військовою формою. Нині у складі Збройних сил України є понад 50 тисяч жінок, з яких понад 3 500 — старші офіцери. Жінки служать у тилу, на передовій, у танкових військах, медицині, аеророзвідці, артилерії. Також вони можуть бути командирами роти, взводів. Однак усі вони мають чоловічу військову форму.

Як зазначає Никорак, комфортна та функціональна амуніція — це базова потреба для кожного військового незалежно від статі. Однак жіночої військової форми в Україні немає, придбати її можна лише за кордоном або ж виготовити самостійно.

"Жінкам видають чоловічу військову форму без урахування жіночої фізіології. Майже 90% жінок змушені підшивати форму, якщо вони мають таку можливість в умовах повномасштабної війни. Необхідно забезпечити наших захисниць комфортною і функціональною військовою формою", — підкреслила депутатка.

Також вона додала, що її проєкт Arm Women Now уже виготовив лекала для пошиття жіночого одягу на території України. Кошти на виробництво одягу планують рятувати від проведення аукціонів. Лоти для них даватимуть відомі музиканти, спортсмени, громадські діячі.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року для Нацгвардії було розроблено жіночий бронежилет. Він враховував анатомію жіночого тіла, що не повинно викликати дискомфорту в процесі щоденного носіння.