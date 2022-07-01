В Украине стартует производство военной формы для женщин, - Киевсовет

Ныне в ВСУ служат более 50 000 женщин, из которых свыше 3500 — это старшие офицеры. Все они получают мужскую форму, которая не учитывает анатомию тела женщины.

Депутат Киевсовета Ирина Никорак запускает производство военной формы для женщин. Об этом сообщает пресс-служба органа.

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Цель, которую перед собой ставит Никорак, состоит в обеспечении военнослужащих женской военной форме. Ныне в составе Вооруженных сил Украины служат свыше 50 тысяч женщин, из которых более 3500 — старшие офицеры. Женщины служат в тылу, на передовой, в танковых войсках, медицине, аэроразведке, артиллерии. Также они могут быть командирами роты, взводах. Однако все они носят мужскую военную форму.

Как отмечает Никорак, комфортная и функциональная амуниция — это базовая потребность для каждого военного вне зависимости от пола. Однако женской военной форме в Украине нет, приобрести ее можно только за границей или же изготовить самостоятельно.

"Женщинам выдают мужскую военную форму без учета женской физиологии. Почти 90% женщин вынуждены подшивать форму, если у них есть такая возможность в условиях полномасштабной войны. Необходимо обеспечить нашим защитницам комфортной и функциональной военной формой", — подчеркнула депутат.

Также она добавила, что ее проект "Arm Women Now" уже изготовил лекала для пошива женской одежды на территории Украины. Средства на производство одежды планируют выручать от проведения аукционов. Лоты для них будут давать известные музыканты, спортсмены, общественные деятели.

Напомним, в ноябре 2021 года для Нацгвардии был разработан женский бронежилет. Он учитывал анатомию женского тела, что не должно вызывать дискомфорт при ежедневной носке.