Нет аналогов даже в НАТО: для Нацгвардии разработали женский бронежилет (видео)

Благодаря изменению конструкции, бронежилет должен не вызывать дискомфорта при ежедневной носке так как он учитывает анатомию женского тела.

На запрос Национальной гвардии был разработан бронежилет, который учитывает анатомические особенности женщин. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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Компания "Баллистика" разработала специальный вариант плитоноски. Ныне два экземпляра уже поставили Нацгвардию для экспериментальной носки. Разработчики приняли решение не изменять форму бронеплиты, а изменить внутреннюю часть.

"Мы оставили две нижние подушки, но увеличив ее толщину в два раза, и сделали в верхней части птицевидную подушку, создав две ниши", — говорит директор "Баллистики" Александр Довгий.

При этом он подойдет не только для женщин, но и для мужчин, с развитыми грудными мышцами. Утолщение демпферной зоны снимает запрепядственную травму при попадании пули. Решение также направлено на то, чтобы бронежилет можно будет носить каждый день без дискомфорта.

Как утверждают разработчики, бронежилет будет комфортным для женщин с грудью до 4 размера включительно. При этом подобных решений, как утверждают в Нацгвардии, нет даже в странах НАТО.

В рядах ВСУ служит 31 757 женщин — это 15,6% от общего количества военнослужащих.

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