В Минобороны разработали специальные женские туфли для парада (видео)

По словам министра обороны Андрея Тарана, новая обувь не будет слетать с ноги, а каблук станет меньшего размера.

В Министерстве обороны приняли решение изменить женскую обувь, предназначенную для участия в парадах.

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Об этом на заседании Кабмина в среду, 7 июля сообщил глава Минобороны Андрей Таран.

По словам руководителя военного ведомства, высота каблука будет уменьшена, а сами туфли дополнены шнуровкой.

"Новый образец туфель имеет шнурки, это позволяет им не слетать с ноги во время ходьбы. Во-вторых, наличие шнуровки позволяет учитывать различную полноту стопы у людей. Также мы сделали гораздо меньший каблук", – сообщил Андрей Таран.

По его словам, на параде в День Независимости по Крещатику пройдут 150 женщин-военнослужащих.

Видео с 24-й минуты:

[ + – ] Сообщение министра обороны

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины приняло решение отказаться от каблуков для женщин во время марша в День независимости.

Поводом данного решение послужило то, украинских девушек-военных заставили маршировать на каблуках ради парада на День Независимости. Подробности и фото Министерство обороны опубликовало на официальной странице.

Нововведение Минобороны раскритиковали в соцсетях. А нардеп Ирина Геращенко из "ЕС" напомнила, что в украинской армии до сих пор нет специального белья и бронежилетов для женщин-военнослужащих.