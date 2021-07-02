Девушек-военных заставили маршировать на каблуках ради парада на День Независимости (фото)

Уже сейчас курсантки ВИКНУ по четыре часа в день тренируются в туфлях на каблуках, несмотря на жару.

Украинских девушек-военных заставляют маршировать на каблуках ради парада на День Независимости. Подробности и фото Министерство обороны опубликовало на официальной странице в Facebook.

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Как заявил преподаватель Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко майор Евгений Балабушка, в 2021 году женская "коробка" будет представлено исключительно курсантами их ВУЗа. Сейчас они тренируются два раза в день и маршируют на каблуках с 7:30 до 8:30, а затем с 15:00 до 18:00. Чем ближе к Дню Независимости, тем чаще будут проводиться тренировки.

Евгений Балабушка рассказал "Армия Информ", что в этом году курсантки отрабатывают новый строевой шаг, при котором им нужно поднимать ноги на высоту 10-15 сантиметров, тогда как раньше требовалась 15-20. По его словам, девушки освоили новый формат за один день.

[ + – ] Тренировки девушек-военных на каблуках в Киеве Фото: "Армия Информ"

"На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки пойдут в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", — рассказал майор.

Курсантка Иванна Медвидь добавила, что подготовка к праздничному параду продолжается уже более месяца, но только теперь им сменили обувь:

"Сегодня впервые тренировки происходит в туфлях на каблуках. Это немного сложнее, чем в берцах, но мы стараемся".

[ + – ] Туфли курсанток с каблуками, в которых они маршируют Фото: "Армия Информ"

Нововведение Минобороны относительно марша на каблуках остро раскритиковали в социальных сетях, хотя под самим постом комментарии закрыли. Так нардеп Ирина Геращенко из фракции "ЕС" напомнила, что в украинской армии до сих пор нет специального белья и бронежилетов для женщин-военнослужащих, хотя и предусмотрена обувь на каблуках.

"Мне в голову не могло прийти, что министр, вместо решения проблемы, додумается до каблуков на параде! На раскаленном асфальте!" — возмутилась депутат в Facebook. — "Это не равенство! Это унижение".

Журналистка "Левого берега" Соня Кошкина в комментарии обратила внимание, что туфли у курсанток на фото "идеальные" — устойчивые, с невысоким каблуком, удобной формы. В то же время она признала: маршировать на каблуках неуместно, ведь военный парад — это не показ мод.

[ + – ] Комментарий Сони Кошкиной о марше на каблуках Фото: Скриншот

Нардеп Ирина Фриз из "Европейской солидарности" сообщила в Facebook, что вместе с коллегами по Верховной Раде 2 июля планируют обратиться в Минобороны и потребовать объяснений по поводу "дефиле" курсанток. Она также пообещала поднять этот вопрос во время часа вопросов к Кабинету министров в Верховной Раде.

"Ответ и аргументы оправдания, если это факт, опубликуем и будем требовать от организаторов вот такой «парада» прекратить грубое издевательство и дискредитацию женщин — военнослужащих и ВСУ", — подчеркнула она.

Ранее в Минфине рассказали, куда потратят 5 миллиардов гривен на День Независимости. Большую часть обещают потратить на строительство и модернизацию объектов инфраструктуры.