Подготовку к празднованию оплатят из государственного и местного бюджетов, за счет грантов и донорской помощи.

В Министерстве финансов заявили, что значительная часть из 5,4 миллиарда гривен, которые выделили для подготовки к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, пойдет на строительство и модернизацию ряда объектов инфраструктуры по стране. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

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Отмечается, что средства будут направлены, в том числе, на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути "Киев-Львов-Скнилов" и завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в детской больнице "Охматдит".

Непосредственно же на торжества в честь 30-летия независимости Украины планируют потратить около 100 миллионов гривен.

В Минфине подчеркнули, что все мероприятия будут финансироваться за счет государственного и местных бюджетов и других источников, в том числе — грантов, донорской помощи и частных инвестиций.

Полный План мероприятий по подготовке к празднованию 30-летия независимости Украины опубликован на сайте Кабмина. В нем также указано, что правительство намерено завершить строительство второй очереди Национального музея Голодомора, торжественно открыть радиотелевизионную вышку в Луганской области, запустить оптико-электронную космическую систему "Сич-2-1" с космическим аппаратом "Сич-2-30", издать Красную книгу Украины и провести ряд форумов, фестивалей, акций и выставок.

О том, что для подготовки к празднованию 30-й годовщины независимости Украины намерены выделить 5,4 млрд грн СМИ сообщили накануне, 19 июня. План мероприятий утвердил Кабмин, а необходимую сумму средств, по информации журналистов, утвердил Минфин в выводах к соответствующему распоряжению.

Напомним, ранее "слуга" Максим Бужанский сообщил, что во время торжественного парада на День независимости планируют пройти колонны воинов различных эпох, в том числе — Скифской, Киевской Руси и Ивана Мазепы.

В начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что ко Дню независимости в Украине следует вакцинировать большинство украинцев.