Підготовку до святкування оплатять з державного і місцевого бюджетів, коштом грантів та донорської допомоги.

У Міністерстві фінансів заявили, що значна частина з 5,4 мільярда гривень, які виділили для підготовки до святкування 30-ї річниці незалежності України, піде на будівництво і модернізацію ряду об'єктів інфраструктури по країні. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті відомства.

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Відзначається, що кошти будуть спрямовані, в тому числі, на модернізацію шести регіональних аеропортів, розвиток євроколії "Київ-Львів-Скнилів" та завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в дитячій лікарні "Охматдит".

Безпосередньо ж на урочистості на честь 30-річчя незалежності України планують витратити близько 100 мільйонів гривень.

У Мінфіні підкреслили, що всі заходи будуть фінансуватися коштом державного і місцевих бюджетів та інших джерел, у тому числі — грантів, донорської допомоги та приватних інвестицій.

Повний План заходів з підготовки до святкування 30-річчя незалежності України опубліковано на сайті Кабміну. У ньому також зазначено, що уряд має намір завершити будівництво другої черги Національного музею Голодомору, урочисто відкрити радіотелевізійну вежу в Луганській області, запустити оптико-електронну космічну систему "Січ-2-1" з космічним апаратом "Січ-2-30", видати Червону книгу України й провести ряд форумів, фестивалів, акцій і виставок.

Про те, що для підготовки до святкування 30-ї річниці незалежності України має намір виділити 5,4 млрд грн ЗМІ повідомили напередодні, 19 червня. План заходів затвердив Кабмін, а необідну суму коштів, за інформацією журналістів, затвердив Мінфін у висновках до відповідного розпорядження.

Нагадаємо, раніше "слуга" Максим Бужанський повідомив, що під час урочистого параду на День незалежності планують пройти колони воїнів різних епох, у тому числі — Скіфської, Київської Русі та Івана Мазепи.

На початку травня президент Володимир Зеленський заявив, що до Дня незалежності в Україні слід вакцинувати більшість українців.