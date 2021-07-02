Дівчат-військових змусили марширувати на підборах заради параду на День Незалежності (фото)

Уже зараз курсантки ВІКНУ по чотири години на день тренуються в туфлях на підборах, незважаючи на спеку.

Українських дівчат-військових змушують марширувати на підборах заради параду на День Незалежності. Подробиці та фото Міністерство оборони опублікувало на офіційній сторінці у Facebook.

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Як заявив викладач Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка майор Євген Балабушка, в 2021 році жіноча "коробка" буде представлена виключно курсантами їхнього ЗВО. Зараз вони тренуються двічі на день і марширують на підборах із 7:30 до 8:30, а потім із 15:00 до 18:00. Чим ближче до Дня Незалежності, тим частіше будуть проводитися тренування.

Євген Балабушка розповів "Армія Інформ", що цьогоріч курсантки відпрацьовують новий стройовий крок, при якому їм потрібно піднімати ноги на висоту 10-15 сантиметрів, тоді як раніше була потрібна 15-20. За його словами, дівчата освоїли новий формат за один день.

[ + – ] Тренування дівчат-військових на підборах у Києві Фото: "Армія Інформ"

"На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу та зі зброєю. Цьогоріч, наскільки мені відомо, вони вперше підуть в парадній формі і без зброї. Курсантки підуть в туфлях на підборах. Тому зараз почали тренуватися ходити в цьому взутті", — розповів майор.

Курсантка Іванна Медвідь додала, що підготовка до святкового параду триває вже більше місяця, але тільки тепер їм змінили взуття:

"Сьогодні вперше тренування відбувається в туфлях на підборах. Це трохи складніше, ніж у берцях, але ми намагаємося".

[ + – ] Туфлі курсанток із підборами, в яких вони марширують Фото: "Армія Інформ"

Нововведення Міноборони щодо маршу на підборах гостро розкритикували в соціальних мережах, хоча під власне дописом коментарі закрили. Так нардепка Ірина Геращенко з фракції "ЄС" нагадала, що в українській армії до сих пір немає спеціальної білизни і бронежилетів для жінок-військовослужбовців, хоча й передбачене взуття на підборах.

"Мені в голову не могло прийти, що міністр, замість вирішення проблеми, додумається до каблуків на параді! На розпеченому асфальті!" — обурилася депутатка у Facebook. — "Це не рівність! Це приниження".

Журналістка "Лівого берега" Соня Кошкіна в коментарі звернула увагу, що туфлі у курсанток на фото "ідеальні" — стійкі, з невисоким каблуком, зручної форми. У той же час вона визнала: марширувати на підборах недоречно, адже військовий парад — це не показ мод.

[ + – ] Коментар Соні Кошкіної про марш на підборах Фото: Скриншот

Нардепка Ірина Фріз із "Європейської солідарності" повідомила у Facebook, що разом із колегами по Верховній Раді 2 липня планують звернутися в Міноборони і вимагатимуть пояснень з приводу "дефіле" курсанток. Вона також пообіцяла порушити це питання під час години запитань до Кабінету міністрів у Верховній Раді.

"Відповідь та аргументи виправдання, якщо це факт, опублікуємо і будемо вимагати від організаторів ось такого «параду» припинити брутальне знущання і дискредитацію жінок — військовослужбовців і ЗСУ", — підкреслила вона.

Раніше в Мінфіні розповіли, куди витратять 5 мільярдів гривень на День Незалежності. Більшу частину обіцяють витратити на будівництво та модернізацію обʼєктів інфраструктури.