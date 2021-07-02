Каблуков не будет: после жесткой реакции общественности Минобороны изменило обувь для парада

Глава Минобороны Андрей Таран, по словам депутатки от "Слуги народа" Марины Бардиной, показал ей фото другой обуви, в которой будут маршировать женщины.

Министерство обороны Украины приняло решение отказаться от каблуков для женщин во время марша в День независимости. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила у себя в Facebook народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Марина Бардина.

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"Поговорили с министром обороны (Андреем Тараном, — Фокус) о подготовке парада и вчерашние каблуки. Обувь на параде будет другим — министр показал картинку. Кроме того, договорились вместе поработать над становлением равенства в ВСУ (Вооруженных силах Украины) и поддержкой женщин на службе — первые три законопроекта уже зарегистрированы", — заявила нардеп.

По ее словам, далее женщин в украинской армии ожидает надлежащее вещевое обеспечение и соответствующая нормативная база.

Фото: Maryna Bardina / Facebook

Напомним, ранее стало известно, что украинских девушек-военных заставляют маршировать на каблуках ради парада на День Независимости. Подробности и фото Министерство обороны опубликовало на официальной странице.

Нововведение Минобороны относительно марша на каблуках раскритиковали в соцсетях, хотя под самим постом комментарии закрыли. Так нардеп Ирина Геращенко из фракции "ЕС" напомнила, что в украинской армии до сих пор нет специального белья и бронежилетов для женщин-военнослужащих, хотя и предусмотрена обувь на каблуках.

Ранее в Минфине рассказали, куда потратят 5 миллиардов гривен на День Независимости. Большую часть обещают потратить на строительство и модернизацию объектов инфраструктуры.