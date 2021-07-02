Каблуків не буде: після жорсткої реакції громадськості Міноборони змінило взуття для параду

Глава Міноборони Андрій Таран, за словами депутатки від "Слуги народу" Марини Бардіної, показав їй фото іншого взуття, у якому крокуватимуть жінки.

Міністерство оборони України прийняло рішення відмовитися від каблуків для жінок під час маршу в День незалежності. Про це в пʼятницю, 2 липня, повідомила в себе у Facebook народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна.

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"Поговорили з міністром оборони (Андрієм Тараном, — Фокус) про підготовку параду і вчорашні підбори. Взуття на параді буде іншим — міністр показав картинку. Крім того, домовилися разом попрацювати над становленням рівності в ЗСУ (Збройних силах України) і підтримкою жінок на службі — перші три законопроекти вже зареєстровані", — заявила нардепка.

За її словами, далі жінок в українській армії очікує належне речове забезпечення та відповідна нормативна база.

Фото: Maryna Bardina / Facebook

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українських дівчат-військових змушують крокувати на підборах заради параду на День Незалежності. Подробиці і фото Міністерство оборони опублікувало на офіційній сторінці.

Нововведення Міноборони щодо маршу на підборах розкритикували в соцмережах, хоча під самим постом коментарі закрили. Так, нардепка Ірина Геращенко з фракції "ЄС" нагадала, що в українській армії досі немає спеціальної білизни і бронежилетів для жінок-військовослужбовців, хоча і передбачене взуття на підборах.

Раніше в Мінфіні розповіли, куди витратять 5 мільярдів гривень на День Незалежності. Більшу частину обіцяють витратити на будівництво і модернізацію обʼєктів інфраструктури.