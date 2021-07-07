У Міноборони розробили спеціальні жіночі туфлі для параду (відео)

За словами міністра оборони Андрія Тарана, нова взуття не буде злітати з ноги, а каблук стане меншого розміру.

У Міністерстві оборони прийняли рішення змінити жіноче взуття, призначене для участі в парадах.

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Про це на засіданні Кабміну в середу, 7 липня повідомив глава Міноборони Андрій Таран.

За словами керівника військового відомства, висота каблука буде зменшена, а самі туфлі доповнені шнурівкою.

"Новий зразок туфель має шнурки, це дозволяє їм не злітати з ноги під час ходьби. По-друге, наявність шнурівки дозволяє враховувати різну повноту стопи у людей. Також ми зробили набагато менший каблук", — повідомив Андрій Таран.

За його словами, на параді в День Незалежності Хрещатиком пройдуть 150 жінок-військовослужбовців.

Відео з 24-ї хвилини:

[ + – ] Повідомлення міністра оборони

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України прийняло рішення відмовитися від підборів для жінок під час маршу на День незалежності.

Приводом для такого рішення стало те, що українських дівчат-військових змусили марширувати на підборах заради параду на День Незалежності. Подробиці і фото Міністерство оборони опублікувало на офіційній сторінці.

Нововведення Міноборони розкритикували у соцмережах. А нардеп Ірина Геращенко з "ЄС" нагадала, що в українській армії досі немає спеціальної білизни і бронежилетів для жінок-військовослужбовців.