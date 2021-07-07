У Міноборони розробили спеціальні жіночі туфлі для параду (відео)
За словами міністра оборони Андрія Тарана, нова взуття не буде злітати з ноги, а каблук стане меншого розміру.
У Міністерстві оборони прийняли рішення змінити жіноче взуття, призначене для участі в парадах.
Про це на засіданні Кабміну в середу, 7 липня повідомив глава Міноборони Андрій Таран.
За словами керівника військового відомства, висота каблука буде зменшена, а самі туфлі доповнені шнурівкою.
"Новий зразок туфель має шнурки, це дозволяє їм не злітати з ноги під час ходьби. По-друге, наявність шнурівки дозволяє враховувати різну повноту стопи у людей. Також ми зробили набагато менший каблук", — повідомив Андрій Таран.
За його словами, на параді в День Незалежності Хрещатиком пройдуть 150 жінок-військовослужбовців.
Відео з 24-ї хвилини:
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України прийняло рішення відмовитися від підборів для жінок під час маршу на День незалежності.
Приводом для такого рішення стало те, що українських дівчат-військових змусили марширувати на підборах заради параду на День Незалежності. Подробиці і фото Міністерство оборони опублікувало на офіційній сторінці.
Нововведення Міноборони розкритикували у соцмережах. А нардеп Ірина Геращенко з "ЄС" нагадала, що в українській армії досі немає спеціальної білизни і бронежилетів для жінок-військовослужбовців.