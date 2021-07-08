"Для всех случаев службы": в США разработали летные костюмы для беременных

Новая форма должна избавить женщин от проблем с постоянной заменой униформы во время беременности.

Военно-морской флот США разработал прототип летного костюма для беременных. Об этом сообщает Navy Times.

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Прототип костюма для беременных позволит женщинам носить один костюм, который можно будет расширить за счет специальных панелей для униформы. Это должно избавить военнослужащих от необходимости менять униформу, меняя один летный костюм.

"Летный костюм для беременных не только делает нашу беременную рабочую форму более комфортной, но и снижает потенциальную угрозу расхождения швов на одежде", — заявила представитель командования ВМС Эми Блейд.

Сообщается, что беременные женщины не делают вылетов, но при этом продолжают активно вести работу проводя инструктажи и брифинги, работая на тренажерах. Поэтому очень важно иметь возможность представлять себя в хорошо сидящей униформе на протяжении всего срока беременности.

По словам Блейда, ныне такой костюм отшивается по определенным стандартам, но долгосрочная цель состоит в том, чтобы шить униформу под каждую женщину отдельно, в соответствии с ее ростом и весом. На изготовление одного такого костюма уходит три дня.

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