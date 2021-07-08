"Для всіх випадків служби": у США розробили льотні костюми для вагітних

Нова форма повинна позбавити жінок від проблем із постійною заміною уніформи під час вагітності.

Військово-морський флот США розробив прототип льотного костюма для вагітних. Про це повідомляє Navy Times.

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Прототип костюма для вагітних дозволить жінкам носити один костюм, який можна буде розширити за рахунок спеціальних панелей для уніформи. Це повинно позбавити військовослужбовиць від необхідності міняти уніформу, змінюючи один льотний костюм.

"Льотний костюм для вагітних не тільки робить нашу вагітну робочу форму більш комфортною, але й знижує потенційну загрозу розходження швів на одязі", — заявила представниця командування ВМС Емі Блейд.

Повідомляється, що вагітні жінки не здійснюють вильоти, але при цьому продовжують активно вести роботу проводячи інструктажі та брифінги, працюючи на тренажерах. Тому дуже важливо мати можливість представляти себе в уніформі, яка добре сидить, протягом усього терміну вагітності.

За словами Блейда, нині такий костюм готується за певними стандартами, але довгострокова мета полягає в тому, щоб шити уніформу під кожну жінку окремо, відповідно до її зросту і ваги. На виготовлення одного такого костюма йде три дні.

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