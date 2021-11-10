Немає аналогів навіть у НАТО: для Нацгвардії розробили жіночий бронежилет (відео)

Завдяки зміні конструкції, бронежилет повинен не викликати дискомфорту при щоденному носінні, оскільки він враховує анатомію жіночого тіла.

На запит Національної гвардії було розроблено бронежилет, який враховує анатомічні особливості жінок. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

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Компанія "Балістика" розробила спеціальний варіант бронежилету. Нині два екземпляри вже поставили в Нацгвардію для експериментального носіння. Розробники вирішили не змінювати форму бронеплити, а змінити внутрішню частину.

"Ми залишили дві нижні подушки, збільшивши її товщину вдвічі, і зробили у верхній частині птахоподібну подушку, створивши дві ніші", — каже директор "Балістики" Олександр Довгий.

При цьому він підійде не тільки для жінок, але й для чоловіків з розвиненими грудними м'язами. Потовщення демпферної зони знімає запобіжну травму при попаданні кулі. Рішення також спрямоване на те, щоб бронежилет можна було носити щодня без дискомфорту.

Як стверджують розробники, бронежилет буде комфортним для жінок з грудьми до 4 розміру включно. При цьому таких рішень, як стверджують у Нацгвардії, немає навіть у країнах НАТО.

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