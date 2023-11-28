Женские бронежилеты начнут поступать в ВСУ в 2024 году, — Минобороны

Из-за особого строения тела обычные бронежилеты не подходят защитницам: они нарушают кровообращение, неплотно прилегают к грудной клетке, а также могут натирать.

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В зоне боевых действий находится более 5000 женщин-военнослужащих. Из-за анатомических особенностей им нужны специальные бронежилеты. В Силы обороны они начнут поступать ориентировочно в 2024 году. Об этом сообщает АрміяInform.

В Центральном управлении вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ сообщили, что украинские защитницы ориентировочно в 2024 году начнут получать бронежилеты. Они будут иметь меньший вес и конструктивно изогнутую пластину, которая учитывает особенности женского тела. Сейчас продолжается "полевое" опытное ношение средств индивидуальной защиты.

"Принятие на обеспечение в Вооруженных Силах Украины ожидается ориентировочно в 2024 году, после завершения "полевого" опытного ношения и проведения лабораторных испытаний заказчиками бронежилетов модульных женских, предоставленных производителями", — сообщили журналистам.

После этого Министерство обороны должно утвердить эталонный образец бронежилета и уже после этого он будет считаться принятым на вооружение ВСУ. В дальнейшем будет организована закупка для военнослужащих.

Почему женщины нуждаются в специальных бронежилетах?

Обычные бронежилеты могут натирать женщинам и нарушать кровообращение в районе груди. К тому же в обычных бронежилетах пластины плоские из-за чего они не плотно прилегают к грудной клетке. Поэтому открывается большая зона, куда могут попасть осколки. Демпферные вставки и изгиб пластины должны обеспечить большее прилегание к телу. В сумме женщины-военные должны получить бронежилеты, которые не будут вызывать дискомфорта при ежедневном ношении.

Бронеплита для женского бронежилета Фото: Минобороны Украины

Напомним, в 2021 году в Нацгвардии показали женский бронежилет, который должен не вызывать дискомфорта при ежедневном ношении.

5 августа в Украине впервые утвердили военную полевую форму для женщин.