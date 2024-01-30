Мобилизация в Украине: кого из мужчин отправят на фронт в феврале

Пехотинцы больше всего нужны украинской армии. Также необходимы операторы дронов, танкисты, артиллеристы и минометчики, рассказал командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк.

Related video

Командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майором Виктор Николюк заявил, что каждый мобилизованный человек должен пройти базовую общевойсковую подготовку перед отправкой на фронт. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

Подготовка мобилизованных к фронту

"Есть соответствующее решение президента, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, в котором четко указано, что каждый мобилизованный, который приходит в Вооруженные силы, должен пройти базовую общевойсковую подготовку", — сказал Виктор Николюк.

Важно

"Отдых нужен": офицер Нацгвардии рассказал, будет ли в Украине демобилизация в ближайшее время

Он отметил, что это решение выполняется безоговорочно. Кроме этого, Николюк рассказал, что есть соответствующие программы подготовки, ранее они продолжались в течение нескольких месяцев, тогда как сейчас они уменьшены, в частности упор стоит именно на практической составляющей. Речь идет об упражнениях по огневой подготовке, стрельбе в ограниченном пространстве, психологические упражнения, которые помогают готовить мужчин к ведению стрелкового боя, дают ему возможность действовать в ограниченном пространстве, окопе, блиндаже.

Николюк отметил, что после этого происходит профессиональная подготовка личного состава. Также учитывая реалии, для тех военнослужащих, которые потом приходят в свои воинские части, в оперативно-тактические группировки, продолжается подготовка непосредственно перед выполнением боевой задачи.

"В течение минимум 2-3 недель, а то и даже больше месяца, их готовят непосредственно к выполнению боевых задач", — пояснил он.

Специалисты, которые больше всего нужны армии

По словам Николюка, украинской армии больше всего нужно пехоты, которая идет вперед, штурмует, закрепляется в окопах, удерживает позиции, заходит на российские позиции, отражает оккупантов. Он подчеркнул, что в сухопутных войсках самой массовой является подготовка пехотинца. Однако также ВСУ нужны операторы БПЛА, танкисты, артиллеристы и минометчики.

Напомним, в Украине не мобилизуют мужчин до 27 лет, которые не служили в армии и не имеют статуса призывника. Они могут служить в рядах ВСУ только по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что повестка на момент вручения военнообязанному должна быть заполнена. В частности, она должна содержать штамп и подпись руководителя ТЦК и СП.