Мобилизация в Украине с 1 февраля: кому могут выдать повестку и что она должна содержать

В Украине могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что проще всего обучить на стрелка — это занимает более месяца.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения, и мужчинам вручают повестки. В том, как такая повестка должна быть заполнена и кого сейчас могут мобилизовать, разобрались журналисты NV.

Кому грозит мобилизация?

В СМИ подчеркнули, что до принятия нового законопроекта и его подписания президентом Владимиром Зеленским порядок мобилизации остается неизменным.

По возрасту и опыту в Украине могут мобилизовать:

от 18 до 60 лет, если есть опыт военной службы;

от 27 до 60 лет, если нет.

По состоянию здоровья мобилизуют мужчин, которые:

годные в мирное и военное время;

негодные в мирное время, ограниченно годные в военное время;

ограниченно годные в мирное время, годные в военное время.

По пребыванию на воинском учете мобилизованные могут быть:

сняты с учета, но вновь взяты, когда основание для этого прошло;

исключены с учета, но не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление после добровольного прохождения ВВК и получения от нее постановления об ограниченной пригодности.

При наличии отсрочки могут мобилизовать, если:

нет права на отсрочку;

лицо не подлежит мобилизации (по добровольному согласию).

Как должна выглядеть повестка?

Повестку должны вручать под подпись самого военнообязанного. Она должна содержать штамп и подпись руководителя ТЦК. Документ должен быть уже заполнен на момент вручения.

В повестке должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

номер повестки;

дата рождения военнообязанного;

адрес военнообязанного;

номер и дата распоряжения о вручении повестки;

дата, время и адрес места, куда надо явиться;

уточнения относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя ТЦК;

дата вручения повестки.

Что происходит после вручения повестки?

Представитель Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заверил, что за время проведения всеобщей мобилизации в Украине она не усиливалась и не ослаблялась.

Украинцу, который получил повестку, нужно прийти в ТЦК. Там его направят на медицинский осмотр, а также обновят данные о нем. Если человек не имеет права на отсрочку, его направляют на обучение. Оно длится от одного месяца, далее уже военнообязанного направляют в одну из частей.

Офицер ВСУ отметил, что визит в ТЦК не означает сразу службу в ВСУ. Мобилизуют тех, кто нужен армии по состоянию здоровья и своей специальности.

"Самое простое обучение — это военно-учетная специальность стрелок — длится от одного месяца. Если военно-учетная специальность является более сложной, например, оператор дронов, наводчик-артиллерист и еще ряд профессий, то обучение длится дольше — месяц, два, три, в соответствии с программой", — объяснил Фитьо.

Также украинские бойцы проходят обучение за рубежом, в частности в Германии, Испании и Великобритании.

Мобилизация студентов

Военный подчеркнул, что сейчас по закону студенты, которые учатся на дневной форме обучения в средних специальных, средних технических, высших учебных заведениях, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это не зависит от возраста студента и того, учится он за бюджетные средства или "на контракте".

Если студент взял академический отпуск или был отчислен, но не достиг 27-летнего возраста, то мобилизация ему также не грозит. Однако если студент старше 27 лет, его могут в такой ситуации мобилизовать.

"Для студентов важно знать и помнить, что каждый год они лично должны предоставлять справку о том, что они учатся на дневной форме обучения соответствующего учебного заведения, в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки", — отметил Фитьо.

Мобилизация женщин

Представитель Сухопутных войск ВСУ заверил, что в Украине пока не проводится мобилизация женщин. Украинки могут оказаться на военной службе только добровольно.

"Недавно был большой информационный вброс со стороны российской пропаганды о том, что женщин, которые имеют медицинское образование, будут мобилизовать. А речь шла лишь о том, что они должны стать на воинский учет, те, кто этого еще не сделал. Потому что всегда женщины-медики были военнообязанными. Ничего для них не изменилось абсолютно", — уточнил он.

Напомним, в Одесском ТЦК озвучили самые популярные "отмазки", которые используют украинцы для избежания мобилизации.

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