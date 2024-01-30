Потеряли, не знают или не думали: в ТЦК озвучили популярные "отговорки" военнообязанных

Сотрудник военкомата заверил, что никто не будет отправлять людей на фронту сразу же после вручения мобилизационного распоряжения.

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Ветеран войны, сотрудник Одесского ТЦК Влад рассказал, как мужчины реагируют на вручение повесток о мобилизации и какие истории рассказывают, чтобы избежать призыва. Об этом пишет "Суспільне".

Влад подчеркнул: каждый думает, что его проблема уникальна, при этом забывая свои обязанности и четко зная свои права.

"Кто-то потерял документы, у кого-то их забрали на блокпосту. Был человек, которому 33 года и он говорит: "Я не знал, что надо приходить в военкомат". Но при этом знал какие-то правила, что может перенести ВВК, что могут быть отсрочки", — вспоминает Влад.

Они знают, отмечает военный, что ТЦК не может их удерживать, но при этом не знают, что должны стоять на воинском учете.

"Мы в ТЦК об этом слышим ежедневно", — отмечает он.

Влад также подчеркнул, что никто не отправляет людей на фронт сразу же после вручения мобилизационного распоряжения.

"Все сначала — кандидаты на мобилизацию, а не мобилизованные. Мобилизованными станете, когда пройдете все анализы и вам выдадут боевые повестки. Но до этого вас еще могут отсеять по состоянию здоровья. Если нет, вам выдадут повестки на отправку в учебный центр. Подчеркиваю — вас будут обучать. Никто сразу на фронт не повезет", — уточняет сотрудник ТЦК.

Он также подчеркнул, что "классными штурмовиками быть не всем дано".

"Никто вас сразу штурмовать посадку не повезет. Если хорошо готовите, будете поварами, если разбираетесь в машинах, будете ковыряться в КАМАЗах", — отмечает военный.

Сам Влад служит в Приморском ТЦК и СП в Одессе более недели, но в целом это его пятый год в армии. В 18 лет он пошел на службу по контракту в 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду. Ветеран войны долгое время лежал в госпитале, затем передвигался на коляске. Хотел выздороветь и вернуться в подразделение, но ВВК сочла его ограниченно пригодным.

Военный подчеркивает, что понимает: люди боятся не только смерти, но и неизвестности.

"Неизвестно сколько нужно быть в армии, неизвестно, действительно ли они не попадут в боевое подразделение", — указывает он.

И добавляет, что, кроме того, люди потеряли мотивацию.

"Все поддерживали военных, когда шла оккупация, например Херсона. Теперь когда война зафиксировалась на определенных границах, люди не хотят служить. Хотят, чтобы воевал кто-нибудь другой. Но чтобы война не ползла дальше, нужно что-то делать. По крайней мере, не бояться брать на себя ответственность", — поясняет Влад.

На вопрос, не жалел ли он, что связал жизнь с армией, ответил что сама служба ему нравится. Из-за здоровья приходится заниматься штабной работой.

"Знакомые часто говорят, что не хотят идти в военкомат, потому что здесь все неквалифицированные. Так идите ко мне. Я квалифицированный", — подытоживает Влад.

Мобилизация в Украине — последние новости

Адвокат Ростислав Кравец отмечает, если мужчина не является военнообязанным и он ранее не проходил службу в армии — мобилизовать в ВСУ его могут только с 27 лет.

Кроме того, он пояснил, в каких случаях согласно украинскому законодательству может получить отсрочку от мобилизации предприниматель.

Командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский подчеркнул важность отдыха для украинских военных, сейчас находящихся на передовой.

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Кто будет воевать. Почему Зеленский не видит необходимости мобилизовать 500 тыс. человек

Напомним, 29 января сообщалось, какие специалисты больше всего нужны на фронте в ходе всеобщей мобилизации. По словам командующего подготовкой Сухопутных войск ВСУ Виктора Николюка, больше всего на войне нужны пехотинцы, а также артиллеристы и операторы БПЛА.

Кроме того, Фокус писал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал и заявление президента Владимира Зеленского, что Генштабу ВСУ для успешного ведения боевых действий нужно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек и вопрос о мобилизации лиц с инвалидностью.