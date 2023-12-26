Демобилизация в Украине: Залужный назвал два условия и сроки увольнения со службы

Залужный и Минобороны пришли к согласию относительно демобилизации в Украине в 2024 году. Однако по словам главкома, для официального увольнения с военной службы будет два условия.

Related video

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил о договоренности с Минобороны о демобилизации военных через 36 месяцев, но при определенных условиях. Об этом он заявил в эфире телемарафона 26 декабря.

По словам главнокомандующего, первый фактор, который приблизит демобилизацию, является отсутствие обострений на фронте. А вторым условием будет достаточное количество мобилизованных к этому времени.

"Первый фактор — это то, что не будет обострений на фронте, и второе — что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить", — заявил Залужный.

По словам главкома, Вооруженным силам Украины необходимы кадры, боеприпасы и вооружение для продолжения активных военных операций. Особенно важны высококвалифицированные специалисты, готовые эффективно выполнять поставленные перед ними задачи. Также военное командование сформировало приблизительную цифру по набору в армию на следующий год, но запросов по конкретному количеству в Кабмин или Раду не подавало.

Залужный заявил, что проект закона о мобилизации готовили Вооруженные силы и Министерство обороны. Однако ни ВСУ, ни Генштаб не подавали в Кабмин документ, поскольку лишены такой функции.

"Никаких представлений Вооруженные силы не делали на Кабинет Министров. И не могут делать, потому что Вооруженные силы, Генеральный штаб лишены такой функции как законодательная инициатива. Поэтому Вооруженные силы никаких документов не подавали и, соответственно, никаких законопроектов не вносили", — подчеркнул Залужный.

По его словам, Вооруженные силы работали по этому вопросу с Министерством обороны как субъектом законодательной инициативы, соответственно в составе рабочих групп работали специалисты.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в частности прокомментировал и заявление президента Владимира Зеленского, что Генштабу ВСУ для успешного ведения боевых действий нужно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек и вопрос о мобилизации лиц с инвалидностью.

Заметим, что подразделения, которые держат, в частности Бахмутское направление, истощены и обескровлены, поэтому вопрос проведения существенной мобилизации очевиден.