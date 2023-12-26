"Мне нужны люди": Залужный рассказал, что необходимо для успешной работы ВСУ (видео)

По словам главнокомандующего, для продолжения ведения боевых действий армии необходимы специалисты, которые готовы выполнять поставленные руководством задачи.

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Вооруженным силам Украины необходимы кадры, боеприпасы и вооружение для продолжения активных военных операций. Особенно важными являются высококвалифицированные специалисты, готовые эффективно выполнять поставленные перед ними задачи. Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный на телемарафоне.

По словам главнокомандующего ВСУ, главное, чтобы мобилизованные могли выполнять поставленные руководством задачи.

"Кто какую будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать — сегодня я считаю, что это не моя компетенция", — отметил он.

Согласно его заявлению, эту функцию выполняют центральные органы исполнительной власти, которые определяют, кого следует призывать.

"Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы и мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий", — добавил Залужный.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военное командование не делало запрос о мобилизации 400-500 тысяч украинцев, а лишь сформировало приблизительную цифру боеприпасов, вооружения и человеческого ресурса на следующий год.

Ранее сообщалось, что начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что электронный реестр военнообязанных "Оберіг" функционирует, однако он не имеет синхронизации с другими государственными реестрами.