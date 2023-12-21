Мобилизация в Украине: что ждет мужчин после запуска реестра "Оберег"

По словам представителя командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, после того, как заработает электронный реестр "Оберег", все вопросы посещения представителями ТЦК спортклубов и ресторанов или оповещения на блокпостах автоматически отпадут.

Related video

В Украине продолжается мобилизация и введено военное положение в связи с полномасштабным вторжением РФ. Согласно объявлению Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, распределение повесток в спортзалах и ресторанах прекратится лишь при определенных условиях. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии изданию "РБК-Украина".

Согласно его заявлению, электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует, однако на текущий момент не имеет синхронизации с другими государственными реестрами. Он отметил, что после принятия соответствующего законопроекта большинство случаев потребности в оповещении автоматически исчезнет, так как различные базы данных будут взаимодействовать между собой.

Как подчеркнул Фитьо, в настоящее время электронная платформа, используемая в ТЦК, дает возможность сотрудникам военкоматов информировать граждан в любом регионе Украины. Ранее существовавшие в письменной форме данные успешно переведены в электронный формат.

По его утверждению, после полной активации системы все вопросы, связанные с посещением представителями ТЦК спортивных клубов и ресторанов, а также оповещениями на блокпостах, будут автоматически решены. Фитьо подчеркнул, что внедрение электронного реестра значительно упростит координацию мобилизации ресурсов, включая человеческие и транспортные.

"Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения. И российская пропаганда тоже на этой теме нанесла очень большой вред. У определенной категории мужчин есть некий страх посещения ТЦК и СП. Они полагают, что первая повестка — это сразу отправка на фронт. Это так вложила российская пропаганда, проведя очень большую работу", – заявил он.

Он подчеркнул, что получение первой повестки военнообязанным означает лишь необходимость явиться в ТЦК и СП для обновления данных и прохождения ВЛК. Фитьо подчеркнул, что вторая повестка будет выдана военнообязанному только в случае, если потребуется его специальность (при условии его годности к военной службе).

"Только тогда вам будет предоставлена вторая повестка, по которой военнообязанный едет в учебный центр, где проходит обучение минимум месяц. Если же профессия сложнее, то обучение может длиться и два, и три месяца", — сказал он.

Он также отметил, что военные учения проводятся за границей с участием иностранных партнеров Украины. В качестве примера он упомянул страны, такие как Великобритания, Германия, Польша и Испания.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что Россия будет воевать до тех пор, пока не достигнет поставленных целей по уничтожению Украины. Между тем в США заявили, что отложили голосование по военной помощи Украине на 2024 год.

Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции 19 декабря 2023 года прокомментировал возможность призыва женщин. Глава страны заверил, что такого законопроекта подписывать не будет. При этом сообщил, что ВСУ нуждаются в мобилизации 500 тысяч украинских граждан.