"Нужны разные профессии": никто не отправляет мобилизованных сразу в горячие точки, — командир 3 ОШБр

По словам офицера Романа Герасименко, слухи о том, что мобилизованные отправляются в Бахмут сразу после военкоматов — российские фейки.

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Командир минометного взвода 3-го отдельной штурмовой бригады Роман "Герич" Герасименко отметил, что сразу после завершения всех формальных процедур в военкомате призывников не направляют непосредственно на фронт. Об этом он рассказал в проекте "Станция Краматорск".

"Физуха – это, если может подтянуться гражданский человек в этих условиях. Ну, можно, конечно, какие-то курсы по медицине, пойти в тир и научиться стрелять. Но по факту, физуха – это база для гражданского", — сказал Герасименко.

Боец из 3-й отдельной штурмовой бригады также подчеркнул, что армия предоставляет разнообразные возможности для службы. В ней необходимы не только боевые специалисты, но и специалисты в области сварки, водители, повара, административный персонал и другие.

Относительно информации о том, что мобилизованных направляют в Бахмут сразу после военкоматов, Роман "Герич" Герасименко отметил, что такие утверждения являются российской пропагандой.

Напомним, командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк рассказал, что перед отправкой на фронт новомобилизованные проходят общевойсковую подготовку. Она длится не менее 2-3 недель.

Ранее сообщалось, что на момент вручения повестки военнообязанному документ должен быть уже заполнен. Он должен содержать штамп и подпись руководителя ТЦК и СП.