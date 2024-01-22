Бойцы 3-й ОШБр получили современные турецкие гранатометы RDS40-AGL: особенность оружия (фото)

Ранее о передаче вооружения не сообщала ни турецкая, ни украинская стороны. Гранатометы RDS40-AGL были впервые представлены в 2022 году.

Related video

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины получили современные автоматические гранатометы RDS40-AGL. Об этом сообщило издание "Милитарный".

В 2022 году оборонное подразделение Repkon Defence турецкой компании Repkon представило эти гранатометы. Это оружие показали на учениях 3-й ОШБр в декабре 2023 года.

Важно

Новые БМП для Украины: какие проблемы появятся у ВСУ при поставках техники из Дании и Швеции

Издание отметило, что ранее ни украинская, ни турецкая стороны не сообщали о передаче этого вооружения. Приобрели ли гранатометы или передали в рамках военной помощи — неизвестно.

Гранатомет RDS40-AGL Гранатомет RDS40-AGL

Автоматический гранатомет RDS40-AGL: что известно

40-мм автоматический гранатомет RDS40-AGL имеет отличия от эквивалентного 40-мм автоматического гранатомета, который есть на вооружении турецкой армии. Этот гранатомет можно установить на транспорте и использовать как групповое пехотное оружие.

Характеристики:

максимальная эффективная дальность — 1500 километров (точечная цель) и 2000 метров (зональная);

боеприпас — ленты в сочетании с M16A2 в коробках по 32 или 48 гранат;

скорость стрельбы — 300-375 выстрелов/мин;

тип используемых боеприпасов — HE, HEDP, TP, TPT;

вес — 35 килограммов;

длина — 1085 мм;

ширина — 337 мм;

высота — 225 мм;

длина ствола — 413 мм.

Кроме этого, приемлемое отклонение на расстоянии 500 метров составляет метр.

Гранатомет RDS40-AGL

Напомним, 2 января в СМИ сообщили, что Украина может получить нетипичную засекреченную ракету, дальность которой — 300 километров, а вес боевой части — 100 килограммов. Также ВСУ получат ряд другого вооружения в 2024 году.

20 января спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украине нужно высокотехнологичное дальнобойное оружие, чтобы изменить ход войны.