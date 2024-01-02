От F-16 до таинственных ракет: какое новое оружие может получить Украина в 2024 году
Силы обороны кроме текущих потребностей в вооружении потенциально могут получить новые зенитно-ракетные комплексы, немецкие ракеты Taurus, а также таинственную ракету с дальностью 300 км.
Украинские летчики проходят обучение на западных истребителях F-16. Однако кроме них Силы обороны могут получить еще немалый список вооружения. Об этом сообщает Defense Express.
Западные партнеры уже согласовали поставки Украине истребители F-16. Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия станут донорами самолетов.
F-16 для УкраиныВажно
Многофункциональные истребители должны начать поступать, Нидерланды уже заявили о подготовке к поставке первой партии F-16. По утверждению издания, западные самолеты — это один из самых сложных образцов вооружения, потому что кроме самолетов Украине нужно подготовить аэродромы, инфраструктуру и защиту аэродромов. Актуальным вопросом остается тип вооружения и радар, которые будут иметь F-16.
ATACMS
Осенью 2023 года стало известно, что арсенал Украины пополнился ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, которая имеет дальность до 165 км. Их использовали для ударов по российским вертолетам на аэродромах на временно оккупированной территории. Украины.
Поэтому в 2024 году будет актуальным получение ракет с дальностью 300 км, считают журналисты. Однако количественно таких ракет не будет много, придется тщательно выбирать цели.
Таинственные ракеты
СМИ писали, что Украина уже в январе должна получить нетипичную засекреченную ракету. Заявляется, что ее дальность должна быть 300 км, а вес боевой части — 100 кг. Такое сочетание довольно нетипично, а журналисты не исключают, что AGM-88G AARGM-ER, но там боеголовка 70 кг. Поэтому не исключено, что США могут разработать новую ракету для Украины.
Крылатые ракеты Taurus
Германия долгое время уже отказывает от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus даже несмотря на то, что ВСУ уже имеют Storm Shadow/SCALP-EG. Сначала условием была поставка Штатами ATACMS, но после этого они заявили, что ракеты нужно перепрограммировать, чтобы их нельзя было использовать для ударов по территории РФ.
Затем в Германии заявили, что для интеграции ракеты на украинские Су-24 и обучения летчиков нужно до 6 месяцев. Наконец в издании считают, что реальной причиной является ограниченное количество готовых к применению Taurus, которое исчисляется несколькими сотнями.
Дальнобойные GLSDB
Компания Boeing в кооперации с Saab должна передать Украине снаряды GLSDB для РСЗО Himars. Особенностью ракеты является сочетание бомбы и ракетного двигателя. Сначала ВСУ должны были получить реактивные снаряды осенью 2023 года, но сейчас известно, что Украина их получит уже в 2024 году. Дальность боеприпаса будет 150 км.
Кроме этого СМИ писали, что Украина якобы подала список желаемого вооружения в США. Среди него ЗРК THAAD, дополнительные танки Abrams, артиллерия, F-18, транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules и ряд другого вооружения.
Напомним, 1 января Норвегия разрешила прямые продажи оружия Украине, но лицензию будут выдавать в каждом отдельном случае.