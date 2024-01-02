От F-16 до таинственных ракет: какое новое оружие может получить Украина в 2024 году

Силы обороны кроме текущих потребностей в вооружении потенциально могут получить новые зенитно-ракетные комплексы, немецкие ракеты Taurus, а также таинственную ракету с дальностью 300 км.

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Украинские летчики проходят обучение на западных истребителях F-16. Однако кроме них Силы обороны могут получить еще немалый список вооружения. Об этом сообщает Defense Express.

Западные партнеры уже согласовали поставки Украине истребители F-16. Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия станут донорами самолетов.

F-16 для Украины

Важно

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Многофункциональные истребители должны начать поступать, Нидерланды уже заявили о подготовке к поставке первой партии F-16. По утверждению издания, западные самолеты — это один из самых сложных образцов вооружения, потому что кроме самолетов Украине нужно подготовить аэродромы, инфраструктуру и защиту аэродромов. Актуальным вопросом остается тип вооружения и радар, которые будут иметь F-16.

ATACMS

Осенью 2023 года стало известно, что арсенал Украины пополнился ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, которая имеет дальность до 165 км. Их использовали для ударов по российским вертолетам на аэродромах на временно оккупированной территории. Украины.

ATACMS и M270

Поэтому в 2024 году будет актуальным получение ракет с дальностью 300 км, считают журналисты. Однако количественно таких ракет не будет много, придется тщательно выбирать цели.

Таинственные ракеты

СМИ писали, что Украина уже в январе должна получить нетипичную засекреченную ракету. Заявляется, что ее дальность должна быть 300 км, а вес боевой части — 100 кг. Такое сочетание довольно нетипично, а журналисты не исключают, что AGM-88G AARGM-ER, но там боеголовка 70 кг. Поэтому не исключено, что США могут разработать новую ракету для Украины.

Противорадиолокационная ракета AGM-88G AARGM-ER

Крылатые ракеты Taurus

Германия долгое время уже отказывает от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus даже несмотря на то, что ВСУ уже имеют Storm Shadow/SCALP-EG. Сначала условием была поставка Штатами ATACMS, но после этого они заявили, что ракеты нужно перепрограммировать, чтобы их нельзя было использовать для ударов по территории РФ.

Крылатая ракета Taurus Фото: MBDA Deutchland

Затем в Германии заявили, что для интеграции ракеты на украинские Су-24 и обучения летчиков нужно до 6 месяцев. Наконец в издании считают, что реальной причиной является ограниченное количество готовых к применению Taurus, которое исчисляется несколькими сотнями.

Дальнобойные GLSDB

Компания Boeing в кооперации с Saab должна передать Украине снаряды GLSDB для РСЗО Himars. Особенностью ракеты является сочетание бомбы и ракетного двигателя. Сначала ВСУ должны были получить реактивные снаряды осенью 2023 года, но сейчас известно, что Украина их получит уже в 2024 году. Дальность боеприпаса будет 150 км.

GLSDB будет иметь дальность 150 км

Кроме этого СМИ писали, что Украина якобы подала список желаемого вооружения в США. Среди него ЗРК THAAD, дополнительные танки Abrams, артиллерия, F-18, транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules и ряд другого вооружения.

Напомним, 1 января Норвегия разрешила прямые продажи оружия Украине, но лицензию будут выдавать в каждом отдельном случае.