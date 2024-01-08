Новые БМП для Украины: какие проблемы появятся у ВСУ при поставках техники из Дании и Швеции

Эксперты отметили, что БМП от разных поставщиков отличаются боевыми характеристиками. Это нужно будет учитывать, планируя их использование на фронте.

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Швеция и Дания пообещали предоставить Украине партию бронемашин пехоты (БМП) CV90 для ведения боевых действий против подразделений ВС РФ. Эти БМП могут оказаться разных типов, то есть будут иметь разные боевые характеристики, следовательно — по разному будут использоваться на поле боя. Однако в результате этого разнообразия ВСУ будут иметь некоторые проблемы. О ситуации, которая может возникнуть после предоставления западных бронемашин, рассказали эксперты портала Defense24.

Эксперты отметили, что страны-партнеры объявили о предоставлении партии БМП CV90, однако не уточнили, какую именно версию бронемашины пришлют. Между тем между шведской и датской моделями есть определенная разница, суть которой растолковали на портале.

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Особенности шведской версии CV9040 — более старой:

менее мощная силовая установка (на 550 лошадиных сил);

основное вооружение — 40-мм автоматическая пушка Bofors L/70, которая стреляет программируемым боеприпасом для ликвидации пехоты в укреплениях;

дополнительное вооружение — 71-мм миномет Lyran (для осветительных боеприпасов), и 80-мм гранатометы системы GALIX (12 дымовых, аэрозольных или других гранат).

Особенности датской версии CV9035DK — более новой:

изменения в форме корпуса, усиление подвески, обновление аппаратуры управления, более мощная силовая установка (на 750 лошадиных сил);

вооружение — 35-мм (или 50-мм) автоматическая пушка Bushmaster III, которая стреляет снарядами APFSDS или же противотанковыми снарядами ABM/KETF (охотится на легкобронированную технику, низколетящие вертолеты и самолеты).

В итоге эксперты написали, что датская версия CV90 более пригодна в боях против бронетехники врага, а другая — шведская — будет лучше в противодействии пехотным подразделениям. Эти особенности стоило бы учесть украинскому командованию при планировании операций против ВС РФ.

С другой стороны, появляется проблема с запчастями. В частности, каждая из этих БМП требует собственного технического обслуживания, собственных специалистов и собственных деталей. В результате "может усилиться логистический хаос", отметили на Defense24

Между тем эксперты украинского портала Defense Express отметили еще один аспект поставок западного оружия. В частности, они предлагают обратить внимание, что у стран-членов НАТО, похоже, до сих пор нет единого перечня вооружения. Подобный факт говорит о том, что реальная ситуация в Североатлантическом альянсе может "отличаться от наших представлений" по этому вопросу.

Наконец эксперты отмечают, что чиновники, которые объявили о предоставлении БМП CV90, не уточнили, какую же именно бронемашину будет иметь Украина.

Оружие для Украины — детали

Отметим, 18 декабря стало известно, что Дания и Швеция передадут Украине военной техники на сумму 264 млн долл. Деньги потратят на бронемашины, комплектующие и запас снарядов. Каждая БМП CV90 стоит около 9 млн долл., следовательно, можно ожидать получения около 25 бронемашин.

Напоминаем, в январе представители офиса президента Зеленского объяснили, как будет действовать Украина, которая все же не получит помощь от США и, соответственно, не будет иметь новых пакетов техники и снарядов. Между тем комбат объяснил, какую военную технику имеют ВС РФ и какие ее преимущества над украинской.