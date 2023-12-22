Новый пулемет для армии США: Sig Sauer продвигает XM250 под патрон 6,8 мм (фото)

Эксперты отмечают, что армия США твердо намерена использовать калибр 6,8х51 мм для своих будущих штурмовых винтовок и пулеметов. А в целом постановка систем NGSW на вооружение знаменует собой трансформацию боевой доктрины пехоты.

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Армия США в рамках программы Next Generation Squad Weapon (NGSW) в 2024 году планирует вооружить некоторые подразделения пулеметами XM250, которые разработаны компанией SIG Sauer под новый патрон 6,8x51 мм. Оружие, маркировка которого на ствольной коробке означает многоствольный пулемет (MMG), предназначено для замены легких пулеметов M249 SAW (Squad Automatic Weapon) калибра 5,56х45 мм. Об этом 21 декабря сообщили обозреватели Army Recognition.

"Это потрясающая штука, обладающая невероятной огневой мощью", — признался командир подразделения в Форт-Кэмпбелл полковник Крис Мидберри.

Пулеметы SIG Sauer адаптированы для стрельбы под новый патрон 6,8x51 мм, который обеспечивает большую останавливающую силу лучший контроль над стрельбой и даже более эффективное снижение отдачи и звукового шума при стрельбе, так как оружие предусматривает установку глушителей.

Однако увеличение мощности сопровождается увеличением веса боеприпасов, что создает проблемы с транспортировкой и мобильностью солдат на поле боя.

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Винтовка NGSW: американские десантники испытывают оружие нового поколения (фото)

Эксперты предполагают, что похоже, что армия США твердо намерена использовать патрон 6,8х51 мм для своих будущих штурмовых винтовок и пулеметов. Безусловно, на первом этапе их получат только те подразделения, которые по своему характеру или концепции выполнения задач нуждаются в огневой мощи, характерной для такого оружия, как XM250.

Авторы материала подчеркивают, что постановка систем NGSW на вооружение армии США знаменует собой трансформацию боевой доктрины пехоты. Это оружие отвечает быстро меняющимся угрозам на современном поле боя, особенно в плане дальности и проникающей способности.

"Оружие представляет собой стратегический сдвиг, подчеркивающий важность адаптивности и технологического превосходства в будущих конфликтах", — подытожили специалисты.

Ранее сообщалось, что бельгийские военные решили не усложнять механизмы борьбы с беспилотниками, а прибегнуть к фактически очевидному решению. В качестве оружия они используют известное итальянское полуавтоматическое ружье Benelli M4 Super 90 12-го калибра.