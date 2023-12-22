Новий кулемет для армії США: Sig Sauer просуває XM250 під патрон 6,8 мм (фото)

Експерти зазначають, що армія США твердо має намір використовувати калібр 6,8х51 мм для своїх майбутніх штурмових гвинтівок і кулеметів. А загалом постановка систем NGSW на озброєння знаменує собою трансформацію бойової доктрини піхоти.

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Армія США в рамках програми Next Generation Squad Weapon (NGSW) у 2024 році планує озброїти деякі підрозділи кулеметами XM250, які розроблені компанією SIG Sauer під новий патрон 6,8x51 мм. Зброя, маркування якої на ствольній коробці означає багатоствольний кулемет (MMG), призначена для заміни легких кулеметів M249 SAW (Squad Automatic Weapon) калібру 5,56х45 мм. Про це 21 грудня повідомили оглядачі Army Recognition.

"Це приголомшлива штука, що має неймовірну вогневу міць", — зізнався командир підрозділу у Форт-Кемпбелл полковник Кріс Мідберрі.

Кулемети SIG Sauer адаптовані для стрільби під новий набій 6,8x51 мм, який забезпечує більшу зупиняючу силу, кращий контроль над стріляниною та навіть більш ефективне зниження віддачі й звукового шуму під час стрільби, адже зброя передбачає встановлення глушників.

Однак збільшення потужності супроводжується збільшенням ваги боєприпасів, що створює проблеми з транспортуванням і мобільністю солдатів на полі бою.

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Гвинтівка NGSW: американські десантники випробовують зброю нового покоління (фото)

Експерти припускають, що схоже, що армія США твердо має намір використовувати патрон 6,8х51 мм для своїх майбутніх штурмових гвинтівок і кулеметів. Безумовно, на першому етапі їх отримають тільки ті підрозділи, які за своїм характером або концепцією виконання завдань потребують вогневої потужності, характерної для такої зброї, як XM250.

Автори матеріалу підкреслюють, що постановка систем NGSW на озброєння армії США знаменує собою трансформацію бойової доктрини піхоти. Ця зброя відповідає швидко мінливим загрозам на сучасному полі бою, особливо в плані дальності і проникаючої здатності.

"Зброя являє собою стратегічне зрушення, що підкреслює важливість адаптивності та технологічної переваги в майбутніх конфліктах", — підсумували фахівці.

Раніше повідомлялося, що бельгійські військові вирішили не ускладнювати механізми боротьби з безпілотниками, а вдатися до фактично очевидного рішення. Як зброю вони використовують відому італійську напівавтоматичну рушницю Benelli M4 Super 90 12-го калібру.